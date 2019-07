L'Hospital d'Igualada millora el mamògraf de diagnòstic

L'Hospital d'Igualada disposa d'un mamògraf nou, que s'ha adquirit amb l'ajut de la Fundación Amancio Ortega Gaona. El maig del 2017, la Generalitat de Catalunya, a través del departament de Salut, i la Fundación Amancio Ortega, van signar un conveni per renovar equipaments oncològics dels centres que formen part del SISCAT (xarxa de centres que constitueixen el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya) i a l'Hospital d'Igualada s'ha dut a terme una d'aquestes renovacions. La donació total era de 47 milions.

D'aquests 47 milions d'euros, 37 es van destinar a la renovació de divuit equipaments de radioteràpia (acceleradors lineals), cosa que va permetre substituir tots els aparells que tenien més de vuit anys d'antiguitat.

La resta (9,84 milions d'euros) havien de servir per renovar els equipaments de tecnologia d'última generació per al cribratge i el diagnòstic del càncer de mama. Concretament se substituïen un total de 43 mamògrafs, cosa que permet que no en quedi cap d'analògic i que, per tant, tots siguin digitals. A més, els ubicats en hospitals de referència com és el d'Igualada, incorporen la tomosíntesis, les mamografies fetes en 3D i l'estereotàxia, que serveix per fer biòpsies per mamografia. Fins ara, aquestes últimes s'enviaven a una empresa externa.

L'Hospital d'Igualada va realitzar un total de 6.575 mamografies l'any 2018, de les quals es calcula que el 72,3 % (4.754) són del programa de cribratge de mama. Gràcies a aquest programa, es calcula que s'han detectat de manera precoç 25 càncers de mama a la demarcació de l'Anoia durant el 2018, i 19 l'any 2017.



Programa de detecció precoç

El diagnòstic del tumor en fase inicial és fonamental per obtenir bons resultats i ara per ara la mamografia és l'única eina vàlida per fer un bon diagnòstic.

A l'Anoia es va iniciar l'any 2001, amb una progressió constant en el número de mamografies fetes i una adherència cada vegada més gran al nostre programa.

Fonts de l'Oficina Tècnica de Detecció Precoç han assegurat que els bons resultats del programa obtinguts fins ara els «encoratgen» a continuar amb la tasca. És un procés que requereix de la participació i conscienciació de la població. Aquesta Oficina Tècnica de Detecció «fa una crida a totes les dones d'entre 50 i 69 anys a participar en el programa amb la confiança que els donaran una atenció personalitzada i una exploració amb totes les garanties».

Les mamografies es fan a l'Hospital d'Igualada que, a través de l'Oficina Tècnica de Cribratge, envia una carta en què es concreta una data de visita per fer-se la prova. En el cas de no haver rebut aquesta citació, les persones en aquesta franja d'edat poden posar-se en contacte al telèfon 93 807 55 50 de l'hospital.