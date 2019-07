Junts per Vilanova dona el vot al PSC perquè pugui aprovar el pressupost

Vilanova del Camí tindrà pressupost del 2019, que pujarà a 10,4 milions d'euros. S'ha aprovat quan falten cinc mesos per acabar l'any, perquè en el mandat anterior el govern de la socialista Noemí Trucharte va perdre el suport de grups que li donaven la majoria, i perquè ara, tot i governar en minoria, ha trobat el suport del regidor de Junts x Vilanova. La xifra del pressupost és de 10,4 milions, inferior a la del 2018 (11,2 milions d'euros), perquè també hi ha més 1,2 milions d'euros de diferència en el capítol d'inversions d'un any a l'altre.

El principal punt de debat va ser la partida destinada a inversions, justament, que contempla 864.532 euros, que té com a principal inversió la cobertura de la pista esportiva de Can Titó, i inversions en vies públiques per valor de 200.000 euros. L'alcaldessa Noemí Trucharte va explicar al ple que s'havien recollit diferents propostes de la resta de grups, especialment 300.000 euros que havia demanat Jordi Barón. Amb la resta de grups no hi va haver acord.

Vilanova 365, a través de Vanesa González, va exposar que la necessitat era acabar l'edifici de Can Titó, per a la zona esportiva, i que no ha estat contemplat. Vilanova 365 va trobar el suport dels altres dos grups, ERC i VA!, que també van votar en contra de la proposta. El regidor de VA!, Francesc Palacios, que ahir no va poder assistir a la sessió plenària i va argumentar «motius personals», va lliurar el seu posicionament en una carta entregada a ERC, que el portaveu del grup, Carles Bernáldez, va intentar llegir a la sessió, però la primera tinent d'alcalde, Eva Vadillo, ho va evitar argumentant manca de temps per al debat.

Per part de V365, Vanessa González va criticar que la seva proposta, una partida de valor inferior a d'altres proposades per la resta de partits de l'oposició, fos exclosa de les inversions. Segons González, el PSC-AM va demanar a V365 durant les comissions anteriors on es reunien els partits per tancar les negociacions, que votés a favor dels pressuposts perquè s'inclogués la partida de V365 sobre l'edifici de Can Titó.



Negociació o «xantatge»

González va definir aquesta negociació de «xantatge». L'alcaldessa va assenyalar que el problema se centrava en el fet quo no inclourien propostes de grups municipals que votessin en contra dels mateixos pressupostos.

En el debat previ a la votació, Marc Bernáldez també va posar sobre la taula que el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) havia canviat el sentit de vot respecte al que havien mantingut fins a aquell matí. El republicà argumentava que era millor acabar el 2019 amb els pressupostos prorrogats i no adquirir fins als pressupostos de l'any següent nous crèdits per fer les inversions.

En aquest sentit, Noemí Trucharte va assenyalar que Vilanova del Camí es troba en el 47% d'endeutament, molt per sota del 75% que s'assenyala per legislatura actual sobre finançament municipal. L'alcaldessa també va assenyalar que, després d'haver estès la mà als grups de l'oposició per fer uns pressupostos que contemplessin la resta de forces polítiques i veient el canvi de sentit de vot d'ERC-AM, revisaran les propostes que l'equip de govern havia inclòs del partit de Bernàldez per intentar no aplicar-les.



Exclusivitat amb excepcions

El ple va tenir un segon punt d'enfrontament quan el grup de govern va portar a aprovació una modificació de la dedicació exclusiva per incloure que l'alcaldessa pogués treballar com a advocada en processos que ja té iniciats de temps anterior. L'alcaldessa des d'aquest mandat té un sou assignat de 3.000 euros. Els grups de l'oposició, excepte Junts x VdC, es van oposar a la modificació. Jordi Barón es va abstenir.

El vot de Jordi Barón va tornar a ser decisiu. Noemí Trucharte s'havia absentat del ple en tractar-se d'un tema personal. Les forces entre PSC i la resta de grups havien quedat equiparades, tenint en compte que l'oposició no disposava del vot de Francisco Palacios. Però entre l'abstenció de Barón i l'ús del vot de qualitat que va fer la primera tinent d'alcaldessa, que era la cap del grup de govern en aquell moment, la proposta va tirar endavant. El regidor absent de Vilanova Alternativa, Francisco Palacios, va comunicar per carta llegida per Vanessa González que s'aliniava a ERC i V365 en la qüestió ètica sobre la dedicació exclusiva, i reclamava un límit de l'excepcionalitat.