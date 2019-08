Embolic al ple d'Igualada per si es revisaven comptes de la universitat

L'Ajuntament d'Igualada va aprovar la nit de dimarts revisar la investigació sobre el desaparegut Consorci de l'Escola Tècnica d'Igualada. Durant la sessió no hi va haver dubte sobre aquesta aprovació, però un cop acabat el ple, el govern igualadí va revisar els vots a favor i en contra. Un empat a 10 vots (no va assistir al ple una regidora d'Igualada Som-hi), feia que la moció no resolutiva dels republicans no prosperés. En situació d'empat, el vot de l'alcalde pot decidir. Ahir al matí, en una nota de premsa, es rectificava el sentit de la votació. Per tant, l'Ajuntament no reobrirà el cas.

La moció que inicialment s'havia aprovat, presentada per ERC, demanava estudiar els informes que van fer el departament d'Economia i Empresa de la Generalitat de Catalunya i de la Universitat Politècnica de Catalunya sobre 300 factures valorades en 370.000 euros i que van suposar la suspensió de sou i feina per un any de Lluís Ollé, director del desaparegut Consorci de l'Escola Tècnica d'Igualada (CETI).

ERC volia aclarir la conveniència del cobrament de les factures que van tenir lloc entre els 2012 i el 2015. David Prat d'ERC va defensar reclamar aquests informes per donar-los a conèixer a la resta de grups municipals, perquè si es va suspendre a algú, «algun motiu hi ha d'haver perquè s'investigui. Demanem que es revisin aquests informes i, si s'escau, es faci una auditoria». Prat també va recordar que l'Ajuntament d'Igualada formava part del CETI, que en ser un ens públic i d'acord amb la llei de transparència, tota aquesta documentació hauria de poder ser consultada.

Per la seva part, Jordi Cuadras d'Igualada Som-hi, va explicar que el grup donava suport a la moció dels republicans, si bé aquesta mateixa l'havia fet arribar el seu grup a l'equip de govern a la Comissió Informativa, presidida per la segona tinent d'alcalde Marisa Vila. El grup municipal de Cuadras considerava que el ple no era el lloc on s'havia d'aprovar la revisió d'aquestes factures de la universitat.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, Junts per Igualada, es va mostrar enutjat per la proposta d'ERC i va definir la moció com a «indecent», amb la voluntat de «fer mal»i va assenyalar que des de l'oposició es demana que s'investigui «amb diners públics un afer en el qual l'Ajuntament d'Igualada no en té cap competència».

A l'hora de la votació, ERC, Igualada Som-hi i Poble Actiu van votar a favor (van sumar 10 vots perquè no va ser al ple la regidora Irene Gil), mentre que hi han votat en contra Junts per Igualada, que va rebre el suport de Ciutadans.