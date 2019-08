L'ampliació de la junta de govern del Consell genera el primer debat

L'ampliació en nombre de membres de la junta de govern del Consell Comarcal de l'Anoia –n'incorpora dos– ha aixecat les crítiques dels grups de l'oposició, que han trobat en aquest fet l'argument per explicar el seu vot d'abstenció o en contra de la proposta. El pacte entre JuntsxCat i PSC ha fet que hi hagi més persones dins la junta, que és el principal òrgan executiu del Consell. El president de la institució, Xavier Boqueta, assegura que, tot i que a la junta de govern hi ha més membres i la despesa d'aquest organ és més gran, en el conjunt de la institució és igual, perquè s'han rebaixat altres conceptes.

Si bé la proposta de govern es va aprovar (entre JxCat i PSC formen una àmplia majoria), la proposta va rebre l'abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i els vots en contra de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) i de la consellera d'Ara Montbui.

D'altra banda, l'equip de govern va crear dues noves subcomissions: a la comissió informativa de Sostenibilitat i Territori Jordi Cuadras (PSC) dirigirà la subcomissió de Transició energètica, mentre que a la comissió informativa de Serveis a les persones, la consellera Carme González portarà la subcomissió de Joventut, Feminisme i LGTBI.

La junta de govern, presidida pel president del Consell Comarcal de l'Anoia i alcalde de Masquefa, Xavier Boquete (JxCat), queda constituïda amb els membres del govern Jordi Cuadras (PSC) d'Igualada, el qual ocuparà la vicepresidència primera, dirigirà l'Àrea de Promoció Comarcal i presidirà la comissió Informativa de Promoció Comarcal; Santi Broch (JxCat) de la Pobla de Claramunt, el qual serà el vicepresident segon, dirigirà l'àrea de Sostenibilitat i Territori i presidirà la comissió Informativa de Sostenibilitat i Territori; Noemí Trucharte (PSC), de Vilanova del Camí, la qual tindrà la vicepresidència tercera, dirigirà l'Àrea de Governació i Règim Interior i presidirà la comissió Informativa de Governació i Règim Interior; Josep Llopart (JxCat), de Piera, el qual serà el vicepresident quart, dirigirà l'àrea de Presidència i Hisenda i presidirà la comissió informativa de Presidència i Hisenda; i Carme Zaragoza (PSC), dels Hostalets de Pierola, que ocuparà la vicepresidència cinquena, dirigirà l'àrea de Serveis a les Persones i presidirà la comissió informativa de Serveis a les Persones.

Els 2 consellers nomenats per a cada força política que entren a formar part de la Junta de Govern del pacte Junts per Catalunya i el Partit Socialista de Catalunya han estat Jordi Barón (JxCat), de Vilanova del Camí (que dona el suport imprescindible al govern del PSC al seu municipi), Jaume Riba (JxCat), de la Torre de Claramunt, Sandra Fernández (PSC), d'Òdena, i Daniel Gutiérrez (PSC), de Masquefa.

El portaveu d'ERC, David Alquézar, va defensar l'abstenció del seu grup perquè la Junta de Govern creixia de 2 persones, un fet que, segons el president del Consell Comarcal de l'Anoia, es compensa amb una reducció dels imports per les assistències. Des de Poble Actiu, Julia Bueno també va assenyalar que s'havien doblat els càrrecs de consellers a la junta de govern, un apunt que Boquete va matisar recordant que durant el mandat anterior les dues places ja estaven creades i regulades sota dedicació exclusiva, però que en aquesta legislatura un conseller podrà tenir dedicació exclusiva, mentre que l'altre l'haurà de tenir parcial. Les assignacions de retribucions per dedicació dels membres corporatius s'han aprovat en 33.600 euros per dedicació exclusiva i en 30.240 euros per als membres subjectes a una dedicació parcial del 90% de la jornada.

El punt sobre retribucions i assignacions dels consellers i conselleres es va aprovar amb els vots a favor de JxCat i PSC, els vots en contra de la CUP, Ara Montbui i l'abstenció de la resta de forces polítiques.



Indemnitzacions

Es va aprovar 200 euros per sessió per als consellers assistents a cada sessió plenària, 500 euros per sessió per a cada portaveu assistent a la junta de portaveus, 350 euros per sessió per a cada conseller assistent a la junta de govern i 200 euros per sessió per als consellers assistents al consell de presi- dència.

Des d'Ara Montbui, la consellera Jesica Arroyo considera que són excessives 5 vicepresidències, i es va preguntar quines funcions fan els consells de presidència. Creu que es podrien haver suprimit per mostrar un exercici de contenció. Per a Arroyo, l'assignació de càr-recs sembla un «repartiment de carteres retornant-se favors entre les parts».