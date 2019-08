Intercepten 1.200 ocells en una furgoneta a Martorell per a concursos il·legals

Els Agents Rurals van interceptar aquest dijous a la nit al peatge de Martorell de l'AP-7 una furgoneta amb 1.214 ocells cantaires procedents de Cadis, sense cap permís. Els ocells fringíl·lids intervinguts són 900 caderneres, 37 passerells, 43 pinsans i 234 verdums.

Dels ocells recuperats, 15 estaven morts per efectes de les condicions deficients del transport. La resta es van traslladar a un Centre de Recuperació de Fauna Salvatge del Departament de Territori i Sostenibilitat, per passar una revisió veterinària i iniciar la seva reintroducció al medi natural.

El cas es traslladarà a la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona per un presumpte delicte contra la fauna i de falsedat documental.

Arran de la investigació prèvia, els Agents Rurals tenien coneixement que una furgoneta procedent d'Andalusia podia estar traslladant a Catalunya una gran quantitat de fringíl·lids per a la seva comercialització il·lícita, motiu pel qual van establir un control policial al pas de l'àrea de peatge de Martorell de l'autopista AP-7, on, finalment, van poder aturar el vehicle.

Les investigacions del Grup de Suport de Fauna i Flora del Cos d'Agents Rurals apunten que els ocells han estat caçats furtivament a la província de Cadis i que els denunciats realitzaven periòdicament viatges d'Andalusia a Catalunya per comercialitzar els ocells i proveir diferents intermediaris, que els revenen en diferents llocs de l'àrea metropolitana de Barcelona.

En concret, en la inspecció es va comprovar que les persones identificades van intentar emparar la tinença i el transport dels ocells amb suposats documents de la Junta d'Andalusia, que es va comprovar que eren falsificats. Així mateix, de la documentació intervinguda es desprèn que aquestes persones haurien fet tres viatges previs a l'actual i transportat en total més de 4.000 ocells. Atès que el preu d'aquests ocells al mercat il·legal és d'uns 30 euros per exemplar, es calcula que el valor al mercat negre per aquests individus seria d'uns 120.000 euros.

Els agents van constatar que no disposaven d'autorització per transportar aquests animals, ni cap document que acredités la legal tinença i procedència lícita dels ocells, ja que la documentació mostrada era falsa.

En la inspecció es va acreditar que els ocells anaven allotjats en vuit gabions grans, en condicions de transport poc adequades (sense abeuradors i amb ventilació poc eficaç). Alhora, el conductor i el vehicle no consten inscrits al Registre de transportistes i mitjans de transport d'animals vius, fet que indica que el conductor no disposava dels requisits per efectuar un transport respectuós amb el benestar animal.

Per evitar ser sorpresos i esquivar la vigilància policial, els traficants utilitzaven vehicles diferents en cada viatge.