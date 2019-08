Vilanova del Camí estrena nova connexió amb la ronda sud d'Igualada

Vilanova del Camí ha estrenat un nou vial de connexió entre l'enllaç de Vilanova Nord a la ronda sud d'Igualada. Aquest permet millorar la connectivitat de la trama urbana dels barris de la Pau i de Santa Llúcia, tant amb la ronda sud com amb Barcelona. L'obra s'emmarca en un conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Ajuntament de Vilanova del Camí, ha comptat amb un pressupost de 390.000 euros. S'inclou en les actuacions engegades per Territori per optimitzar la ronda sud d'Igualada, millorar-hi l'accessibilitat i afavorir la mobilitat en els municipis de l'entorn.

Els treballs han consistit en la construcció d'un nou vial a partir del perllongament del carrer dels Fusters de Vilanova del Camí, que connectarà amb una de les rotondes que formen l'enllaç Vilanova Nord de la ronda Sud d'Igualada.

El nou vial té una longitud de 175 metres i una amplada de 10 metres, amb dos carrils de circulació de 3,5 metres i vorals d'1,5 metres cadascun.