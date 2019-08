L'Ajuntament d'Igualada situa el deute financer per sota del 60%

L'Ajuntament d'Igualada ha reduït el seu endeutament fins als 32,5 milions d'euros i, d'aquesta manera, ha aconseguit situar-lo per sota del 60%, segons ha fet públic el consistori, en base a les dar-reres dades oficials que ha fet públiques el ministeri d'Economia i Hisenda.

Amb aquestes xifres, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va destacar que el consistori de la capital anoienca està rebaixant el deute «més ràpid que mai», que el porta a afirmar que les finances de l'Ajuntament «estan en les millors mans possibles».

Sobre les polítiques del seu govern en matèria econòmica, assegurava que continuaran «en la línia de no estirar més el braç que la màniga i de fer les inversions que toquin».

El batlle igualadí també va remarcar el fet que s'ha aconseguit rebaixar aquest endeutament «sense deixar de fer inversions», i en aquest sentit va enumerar com a exemples les de l'antic edifici de la Teneria, el nou pavelló de les Comes, el centre cívic nord o l'anella verda, i també la recuperació o millora de diferents equipaments i infraestructures de la ciutat, com el Fort de Sant Magí o l'Antic Escorxador.

La dada del ministeri fa referència al deute viu, la totalitat de deute pendent de pagar que té l'Ajuntament procedent de préstecs a llarg i curt termini amb entitats financeres i avals.

Castells va recordar que aquesta xifra inclou el deute de l'Ajuntament d'Igualada; del Consorci Sociosanitari d'Igualada; de l'empresa municipal SIMA; i de l'empresa Terrenys Avinguda Catalunya d'Igualada, SA. D'aquesta darrera va subratllar que «és la que encara està pagant el projecte del World Trade Center, que no es farà, però que encara s'està pagant».

Per a l'alcalde d'Igualada, l'endeutament és una xifra a la qual no es sol prestar gaire atenció, però afirma que és «important que els ciutadans la coneguin». Per això recorda que l'han anat explicant durant els últims vuit anys.

«Crèiem important explicar als ciutadans la motxilla, la càrrega que teníem com a govern. L'any 2011, quan vam entrar a l'Ajuntament d'Igualada, tots els indicadors economicofinancers estaven en vermell. Ara podem dir que tots aquests indicadors estan en verd», va afegir.