Olesa ultima els treballs d'urbanització de l'entorn del llac del parc municipal

Olesa està enllestint la urbanització dels entorns del llac municipal. Els operaris treballen en la nova pavimentació d'una part de la xarxa de camins que envolten l'estany i que, amb el pas dels anys i l'acció de les arrels de diversos arbres, s'havia anat malmetent. L'alcalde, Miquel Riera, ha detallat que els treballs serviran per pavimentar de nou el camí que envolta el llac, així com el tram que el connecta amb les escales que condueixen a la part superior del parc, just darrere del CAP. Tanmateix, si bé la intenció era repavimentar també alguns dels camins secundaris d'entrada i sortida del parc a la zona del llac, no es podran fer en la seva totalitat.