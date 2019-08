Igualada Som-hi denuncia problemes al bus de Barcelona per la reducció d'horaris

Cua d'usuaris a Barcelona per agafar el bus d'Igualada, aquest agost arxiu particular

El grup municipal d'Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) ha denunciat públicament que la Generalitat no hagi actuat per resoldre els problemes «de cada agost» amb la retallada d'horaris del servei de busos de la Hispano Igualadina. La formació ja va alertar fa unes setmanes que, si res no canviava, la reducció d'autobusos durant el mes d'agost «faria que aquests no absorbissin la demanda, i a la pràctica així ha estat». Asseguren que durant aquests primers dies d'aquest mes ja hi ha hagut diverses situacions de cues de gent a les parades, persones dretes viatjant en els vehicles i l'absència de busos directes.

El regidor portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, denuncia en un comunicat que ha fet públic el que qualifica de «passivitat» de la Generalitat. «Cada estiu es produeix el mateix problema i davant les denúncies dels usuaris i l'avís que vam fer nosaltres per demanar una solució abans no fos massa tard, la Generalitat ha fet orelles sordes i no ha mogut ni un dit per garantir un bon servei durant l'agost, tal com passa també per Nadal», afirma.

Igualada Som-hi posa en relleu i com a exemple que les denúncies «fetes pels usuaris i usuàries a l'aplicació hispanofail.com han incrementat des de l'1 d'agost, tal com mostren les estadístiques de la mateixa pàgina».

La formació integrada per PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta, considera que els horaris d'estiu han quedat obsolets, ja que molta gent continua necessitant diàriament l'autobús durant el mes d'agost per anar a treballar a Barcelona o per altres motius: «Cal una actualització, així ho vam alertar per prevenir-ho abans que arribés l'agost, no se'ns va escoltar i per això ho seguim demanant, ja que les escenes d'aquests primers dies del mes són impròpies del que ha de ser un transport públic al servei de la gent».

D'altra banda, en aquest mateix comunicat, Igualada Som-hi es pregunta perquè la Generalitat manté els busos directes amb Barcelona des d'altres ciutats on també opera la Hispano Igualadina, i, en canvi, elimina les expedicions directes amb Igualada.

Jordi Cuadras, a més, subratlla que el corredor Igualada-Barcelona és el que transporta més viatgers en autobús de tota l'Àrea Metropolitana i, «per tant, creiem que és just demanar un bon servei i que l'oferta d'autobusos estigui en concordança amb la demanda que hi ha per part dels usuaris».