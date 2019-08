La Coll@nada serà més alternativa que mai dins la Festa Major d'Igualada

La Coll@nada, la festa major alternativa d'Igualada, s'independitza. L'entitat organitzadora, l'associació juvenil La Coll@nada va decidir aquest any no demanar a l'Ajuntament una partida de 10.000 euros en forma de subvenció per tirar endavant els actes que organitza l'associació. A canvi, ha sol·licitat que el consistori proveeixi de les infraestructures necessàries les activitats que s'organitzin.

Segons Cristina Benito, presidenta de l'associació des de la Festa Major de l'any passat, amb aquest posicionament es vol «tenir més autonomia» per decidir quines activitats es proposen, en quins horaris es programen i, en definitiva, estar «menys vinculats» a l'Ajuntament. Segons Benito, el model de subvenció «no ens representa, no ens agrada que ens contractin», ha dit. Un segon motiu ha estat el canvi de model per accedir els recursos econòmics, ja que des de l'associació s'ha vist que l'autogestió és possible: «Gran part de l'ajuda dels 10.000 euros es destinava a pagar equips de so i una part dels concerts». Segons Benito, aquest any s'han aconseguit contractes amb les bandes de música més econòmics i, com a recurs, es farà un sorteig per a una panera, a partir de la qual es recuperarà gran part de les despeses. La presidenta de l'associació també reconeix que algun dels sopars populars s'apujarà 1 o 2 euros per ajustar-se al nou model. A canvi de fer-se càrrec de les despeses dels actes organitzats, La Coll@nada ha demanat a l'Ajuntament que els proveeixi dels serveis indispensables, ja siguin sanitaris, de vigilància o serveis mèdics que siguin necessaris per a les activitats extraordinàries.