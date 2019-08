Olesa encara la segona meitat de les obres de transformació de la seva artèria principal

Les obres de l'avinguda de Francesc Macià ja han superat l'equador i ara afronten els darrers mesos de treballs. Tal com s'havia anunciat, per dur-les a terme hi havia previst que es dividís el tram de la via longitudinalment en la part nord i la part sud per tal d'assegurar que sempre es treballés en un cantó, i així la circulació de vehicles i vianants es pogués fer per l'altre, i es conservés un sol sentit de la marxa per al trànsit.

Si des del principi d'any els treballs s'havien concentrat exclusivament a la zona nord –que incloïa la plaça de Catalunya i la plaça de l'Oli–, ara ja s'ha variat el traçat dels vehicles per portar a terme les tasques a la zona sud de l'avinguda. El trànsit rodat pot resseguir l'avinguda de Francesc Macià en sentit Manresa, però fins al principi de setembre encara no podrà trencar per agafar Passeig del Progrés. «Estem treballant intensament per tal que aquesta cruïlla, que és una de les més importants del municipi, quedi habilitada per circular-hi entre final d'agost i principi de setembre, coincidint amb la tornada de les vacances», explicava l'alcalde, Miquel Riera. Aleshores també s'intentarà obrir al trànsit els laterals de la plaça de Catalunya: el tram del carrer d'Alfons Sala entre l'avinguda de Francesc Macià i el carrer de Lluís Puigjaner; i el tram del Passeig del Progrés.

Mentre comencen els treballs a la part sud de la via, a la zona nord els operaris segueixen treballant en la pavimentació d'alguns petits trams, així com en l'acabament de l'escalinata d'accés a la plaça de Catalunya i en la col·locació de fanals, per exemple. També s'estan fent les noves escales d'accés al pàrquing soterrani de la plaça de Catalunya.

Pel que fa al mobiliari, l'arbrat i la jardineria es col·locarà el mes d'octubre, per evitar que es malmeti amb la dinàmica de les obres i per afavorir el bon trasplantament de l'arbrat.

El projecte planteja mantenir els dos sentits de la circulació a l'avinguda, en una distribució asimètrica de l'espai, que té 12 metres d'amplada, i es destini sis metres per als dos carrils de circulació i sis metres més per a les voreres. En el cas de les voreres, les de la banda sud tindran dos metres d'amplada i les de l'altra banda, quatre metres, amb prou espai per a una franja d'arbrat. Aquesta distribució asimètrica també permetrà encabir al llarg de l'avinguda grups de contenidors i les parades d'autobusos. En aquest dar-rer cas, continuarà havent-hi dues parades, però se separaran una mica de l'àmbit de les dues places, on són a tocar actualment.

La transició entre plaça de Catalunya i la de l'Oli també tindrà una continuïtat gràcies a l'arbrat, i s'obriran més a l'avinguda gràcies als trams de paviment de plataforma única. El paviment també simularà ser de llamborda per donar-li un caire més de passeig.

La fisonomia de la plaça de Catalunya també canviarà força. De fet, ja es pot apreciar. Així, s'ha eliminat el talús que feia de barrera entre la plaça i l'avinguda de Francesc Macià, així com les baranes metàl·liques laterals. També s'han eliminat les actuals sortides del pàrquing subterrani que donen directament a l'avinguda, i que a causa de la poca amplada actual de la vorera representen un perill. Totes les sortides es traslladaran a la banda de façana del mercat municipal. A més, al perímetre de la plaça es col·locarà una pèrgola verda per donar continuïtat a l'espai, i crear zones d'ombra.