Olesa perd Toni Bonastre, exregidor d'Urbanisme i actiu polític i social

Toni Bonastre, qui va ser regidor a l'Ajuntament d'Olesa durant el mandat 2003-2007, va morir aquest diumenge a la matinada, a l'edat de 54 anys. Bonastre, una persona molt estimada a Olesa i molt implicada al món polític i social del municipi, va perdre la vida en circumstàncies que no s'han aclarit. La cerimònia de comiat serà avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria d'Olesa.

Bonastre va ser un dels impulsors de la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Olesa de Montserrat i membre actiu del partit durant dècades. Des del 29 de juny d'aquest any, havia entrat a formar part de la nova junta de la secció territorial de l'Assemblea Nacional Catalana a Olesa, i hi ocupava el càrrec de tresorer.

La seva implicació al món de la política olesana va començar l'any 1992, quan va participar activament en la constitució de la secció local d'ERC al municipi. «No només va formar-ne part sinó que en va ser l'impulsor principal», recordava als micròfons d'Olesa Ràdio Joan Monforte, exregidor, cofundador d'ERC a Olesa i expresident del partit. «Va ser ell qui em va venir a buscar i qui va aconseguir trobar els cinc militants actius que feien falta a Olesa per poder fundar-hi el nucli», afegia. Amb la secció local ja en marxa, Bonastre va ser-ne un dels primers presidents. L'any 2003 va obtenir l'acta de regidor per aquest partit, un fet que el va conduir a ser membre del govern municipal després de l'acord a tres bandes entre ERC, el PSC i CiU, i que va fer alcalde Joan Rota. Fins al trencament del tripartit olesà, Bonastre va ocupar la regidoria d'Urbanisme.

Un cop finalitzat el mandat, Bonastre va seguir col·laborant activament amb el partit a través de la seva executiva comarcal. També ho va fer com a assessor de política local en diversos municipis de Catalunya en un moment en què ERC havia obtingut representació en molts indrets del país per primera vegada a la seva història. «La seva experiència va servir per ajudar a tirar endavant el partit a diversos municipis», recordava Monforte, que el definia com una persona inquieta, un activista nat i que tenia «un gran poder de persuasió».

Però la seva implicació en la vida política i social del municipi no es va limitar a ERC. El 29 de juny d'aquest mateix any, Bonastre va ser escollit membre de la junta de l'Assemblea Nacional Catalana a Olesa de Montserrat i va passar a ser-ne el tresorer. Bonastre també era una cara coneguda dins el món de l'hoquei olesà i una veu habitual a les tertúlies d'anàlisi política de l'emissora municipal d'Olesa Ràdio, on participava de forma recurrent a l'espai La tertúlia del fòrum.

La notícia de la mort de Bonastre ha sacsejat el món polític olesà, que les darreres hores ha expressat el seu dolor, condol i escalf als familiars i amistats. A través d'un comunicat aparegut a les xarxes socials, la secció local d'ERC a Olesa ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat la seva marxa de «terrible notícia». Alhora, el partit ha definit Bonastre com «un patriota de pedra picada, tossut, apassionat i una gran persona». Mireia Monfort, regidora d'ERC a Olesa, també es mostrava «consternada» per la seva pèrdua.

L'Ajuntament d'Olesa va fer públic ahir el seu més sincer condol a la família i amics per la pèrdua d'una persona «que sempre va demostrar una gran implicació i compromís pel municipi».