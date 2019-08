El nucli urbà d'Olesa té prop d'un miler de nius d'oreneta

Una de les sortides per censar orenetes cuablanca a Olesa

El nucli urbà d'Olesa de Montserrat concentra fins a 935 nius d'oreneta cuablanca ( Delichon urbica). Si més no, aquesta és la xifra de nius que es van poder localitzar al municipi durant cinc sessions realitzades al llarg del mes de juliol, i de les quals se n'ha fet el balanç de resultats, organitzades pel departament de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olesa dins el Projecte Orenetes de l'Institut Català d'Ornitologia.

Dels 935 nius, 422 estaven ocupats, 213 abandonats o trencats i 6 en fase de construcció. Segons les estadístiques, els nius a Olesa de Montserrat s'ubiquen normalment entre el tercer i el quart pis dels edificis i, especialment, a l'entorn de l'escola Josep Ferrà i Esteva, al barri de Sant Bernat i als voltants de l'escola Mare de Déu de Montserrat. Aquest es considera un bon símptoma per al municipi, ja que les orenetes són un aliat contra la proliferació dels mosquits i diverses plagues. En aquest sentit, cal recordar que la destrucció dels nius d'oreneta està prohibida atès que es tracta d'una espècie protegida. De fet, la seva destrucció deriva automàticament en una denúncia per la via penal.

El Projecte Orenetes, impulsat per l'Institut Català d'Ornitologia, és una campanya que se centra en les orenetes cuablanca, ja que té una àmplia distribució arreu de Catalunya, Balears i el País Valencià perquè és una espècie que cria pràcticament a tots els pobles, des del nivell del mar a l'alta munta-nya. Té el costum de nidificar a les façanes, fet que les fa properes i de fàcil observació. L'objectiu de la campanya és sensibilitzar la ciutadania del valor del patrimoni natural de l'entorn immediat.

A Catalunya, aquest any s'ha assolit la màxima participació del projecte des de la seva aparició el 2007. S'han registrat 268 unitats de mostreig, la xifra més alta del projecte i que representa un augment del 31% respecte de l'any passat.

El nombre de nius enregistrats també augmenta fins als 21.588 a data del 31 de juliol, el que representa un augment del 15%.