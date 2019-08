El govern d'Olesa valora positivament l'anunci d'uns jutjats nous a Martorell

L'alcalde d'Olesa de Montserrat, Miquel Riera, veu amb bons ulls la construcció d'uns nous jutjats a Martorell, projecte que la Generalitat va confirmar a final de juliol, en una reunió mantinguda amb alcaldes i alcaldesses dels municipis que formen part del partit judicial. Un futur equipament que ha de començar a fer-se realitat d'aquí a tres anys i que ha de resoldre la precarietat de les instal·lacions actuals. En aquella trobada es va facilitar informació sobre la construcció del nou Palau de Justícia, que es començarà a Martorell el 2022, i es van exposar les inversions que s'han fet fins ara als locals que acullen els diversos jutjats del municipi, que presentaven problemes de manteniment.

El futur equipament suposarà una inversió de 8 milions d'euros per alçar el nou edifici en un dels solars de Can Carreras, al costat de l'estació Marotrell-Central dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La cessió del terreny, fins ara de FGC, al departament ja s'ha portat a terme, així com també les modificacions urbanístiques pertinents per poder-hi edificar. La partida ja està consignada i les obres haurien de començar el juliol del 2022. El departament preveu que durin vint mesos, per tal que l'edifici pugui estar operatiu el març del 2024.

Paral·lelament, s'han fet diferents inversions als jutjats actuals els darrers mesos per millorar-ne les instal·lacions. Fonts de Justícia van assegurar en la reunió que algunes de les millores ja s'havien enllestit i que altres es farien els mesos següents. Els jutjats 4, 5 i 7 es reubicaran provisionalment en una nova ubicació.

Davant d'aquestes informacions, Miquel Riera, alcalde d'Olesa, valora positivament que la Generalitat mogui fitxa per millorar les instal·lacions del partit judicial de Martorell. «Que hi hagi plans en marxa sempre és una bona notícia», ha assegurat. Amb el nou Palau de Justícia, es passarà dels poc més de 2.000 metres quadrats de superfície que tenen actualment els jutjats a uns 5.000. «És un equipament molt important i necessari per a la zona», ha expressat l'alcalde. Tanmateix, Riera llança un avís a la Generalitat: «Cal augmentar la capacitat humana i els recursos humans suficients per agilitzar-ne el funcionament». Per a Riera, «si la justícia és lenta, es transforma en no-justícia».

Els problemes venen de lluny. Els 16 i 17 de febrer passats hi va haver una filtració d'aigua a l'edifici d'habitatges que acull els jutjats de primera instància i instrucció números 1 i 6 de Martorell, que ocupen les plantes inferiors, fet que va ocasionar el despreniment d'uns falsos sostres sobre el mobiliari dels llocs de treballs de diversos funcionaris. L'activitat judicial es va haver d'interrompre.

Poques setmanes després, la Comissió Permanent d'aquest organisme va acordar a final del mes de març tancar immediatament dos jutjats de Martorell, el partit judicial al qual pertany Olesa, per les deficiències als immobles. Van ser, concretament, els jutjats de primera instància i instrucció números 1 i 5, ubicats en llocs diferents.

A més, el CGPJ va anunciar que si no es resolien les incidències que afecten la resta de seus es disposaria la suspensió de l'activitat judicial en aquest partit com a mesura de prevenció de riscos laborals.

Segons Justícia, arran de tot plegat, la Inspecció de Treball va assenyalar catorze millores necessàries als edificis, que van ser traslladades al propietari dels locals on hi ha els jutjats, que són llogats. Algunes d'aquestes inversions ja s'han fet, i s'ha decidit reubicar els jutjats 4, 5 i 7 a uns nous locals de forma provisional.