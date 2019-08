Un àcid pregó de La Coll@anada dóna el tret de sortida a la Festa Major d'Igualada

Prop de 500 persones s'han reunit al «Territori festiu» de la Festa Major d'Igualada -nom que agafarà la Plaça Pius XII al llarg dels dies de La Coll@nada, festa grossa alternativa-, per presenciar el pregó de Mr Friendly. «Prepara't per celebrar l'arribada del turista 100.000!» era el títol del pregó del distingit personatge que, junt amb el seu seguici d'acompanyants, ha entrat a plaça amb un vehicle escarabat.

Després d'una indefugible sessió de selfies amb el públic, s'ha passat a entronitzar a Mr Friendly dalt de l'escenari on els conductors de l'acte li han presentat un per un, col·lectius locals, que han estat diana de la sàtira i la comèdia.

Dues ex-alumnes de l'Escola d'Art LaGaspar han presentat una escultura, unes banderoles fetes de roba interior esteses en una corda que travessaven la plaça, mentre desgranaven la seva situació laboral, l'excés de pràctiques i la quantitat de treball no remunerat que han fet per l'escola d'art.

Un grup de blanquers del gremi dels adobers del barri de les Adoberies criticaven, davant Mr Friendly, la compra de pells de fora per abastir la industria i la manca d'aranzels que els protegissin en els mercats, mentre els presentadors els tallaven el micro a tota hora per recordar-los que el barri del Rec són ara naus abandonades per fer-hi esdeveniments hipsters i nous pisos per a Airbnb.

La plataforma de lloguer per compartir pisos ha estat el centre de lemes com «Airbnb, lloga la casa del teu veí» o «Airbnb, sempre al costat del teu veí». Entre escena i escena, una falca d'àudio recordava a tall d'anunci de supermercat que una nova gran superfície estava a punt d'arribar a Igualada i un grup de ciclistes, el tercer col.lectiu representat, es presentava davant de Mr. Freindly per ensenyar-li què era La Vuelta, en el marc d'Igualada, com a ciutat europea de l'esport.

Però un dels retrats més aplaudits del vespre se l'ha endut el rap que, com una batalla de galls, han presentat a Mr Friendly les entitats dels portadors de gegants Dessota, defensora al text satíric de la Cercavila Tradicional, i la Festhi, la Federació del Seguici Tradicional Històric d'Igualada, impulsora de la recuperació de la Processó, la qual s'ha de celebrar cada 24 d'agost, d'acord amb la diada de Sant Bartomeu. Don membres de les diferents agrupacions, un de cada associació, rapejaven a Mr Friendly quina és la situació: «Una pregunta pel senyor: Cercavila o Processó?» A la que un turista gens aliè a la problemàtica ha respost «Processó!»

L'acte ha acabat amb el doble final de la interpretació «Joia en el món», per part de la Cora Xalest, acompanyada de la mascota local l'Esmolet dalt de l'escenari i el pregó de Mr Friendly, el turista 100.000 arribat a Igualada, que ha demanat deixar les diferències de banda i «celebrar amb ganes i gaudir amb tothom de la Festa Major d'Igualada».

Seguidament el «xupinassu» de sortida, la interpretació de La Trinca «És festa major» i el ball dels assistents a plaça ha tancat l'acte d'inici de la Festa Major de La Coll@nada.