Calaf presenta una festa major amb canvis al sopar popular i d'horaris

Calaf viurà del 6 al 9 de setembre una festa major que tindrà en Celtas Cortos i Oques Grasses la gran aposta musical, i que presenta novetats en els formats i els horaris d'alguns dels actes més consolidats.

Una d'aquestes modificacions afectarà el sopar popular. Enguany no es podrà mantenir la proposta d'entrepans oferts per part del consistori, que es realitzava amb la col·laboració de l'entitat ARCA. Per això, l'Ajuntament facilitarà les cadires i les taules a la plaça dels Arbres, però pel que fa a l'àpat es proposa als veïns que portin el seu sopar amb carma-nyola o que l'adquireixin a les bar-raques o bars del municipi.

Un altre canvi és que s'avancen els horaris dels caps de cartell i es canvia de dia el karaoke. Així, l'espectacle infantil Dintríssim tindrà lloc el dissabte 7 de setembre a 2/4 de 6 de la tarda a la plaça dels Arbres, mitja hora abans de l'habitual. Pel que fa als concerts de dissabte a la nit, Celtas Cortos seran els primers a actuar i ho faran a 2/4 de 12, també mitja hora abans de l'horari habitual. L'actuació dels Karaoke's Band s'ha traslladat al diumenge 8 de setembre a la nit, després del correfoc, i serà La banda del coche rojo qui tancarà la nit del primer dia de festa major, el divendres 6, després del concert de The Gospel Viu Choir.

A més, s'amplia la proposta de teatre i cinema. Enguany, l'obra de teatre de l'ATC de Calaf Rumors es realitzarà en dos dies diferents: el dissabte 7 i el diumenge 8 de setembre a les 10 del vespre. I, a banda de la pel·lícula infantil Canta! programada per al dilluns 9 a 2/4 de 12 del migdia, enguany també es projectarà el film Els dies que vindran, a 2/4 de 8 de la tarda al Casal de Calaf, amb la col·laboració del Cicle de Cinema Gaudí.

Després de l'èxit de l'any passat, es repetirà la festa Holi amb pols de colors. Aquesta, però, tindrà lloc el primer dia, el divendres 6 de setembre, a les 18 h, abans del sopar popular i del pregó, a la plaça Ravalet.

L'espectacle de cloenda de festa major tornarà a ser un màping i piromusical català que enguany tindrà el títol de CalafPuntCat i estarà inspirat en les tradicions catalanes i de com Calaf esdevé un punt més del mapa de Catalunya. És un muntatge ideat i dirigit per Eloi Fonoll.

L'ànima popular es mantindrà ben viva i les entitats esportives i culturals continuaran tenint un fort protagonisme en la festa major, on no faltaran els tornejos, les curses, les sardanes, les exposicions, el correfoc o la cercavila.



Punt lila durant les nits

Des de la regidoria d'Igualtat, i amb el suport de l'entitat feminista l'Era, aquest any s'ha treballat per facilitar el servei d'un punt lila amb la màxima professionalitat, amb la contractació de dues persones expertes que estaran presents d'11 de la nit a 6 de la matinada en aquest punt amb l'objectiu d'informar i acompanyar en la prevenció i detecció de situacions de violència masclista en espais d'oci nocturn.