«No donaré cap motiu perquè l'oposició em pugui presentar una moció de censura»

Castells inicia el seu tercer mandat com a batlle igualadí, una legislatura que ha posat en marxa liderant un govern que es troba en minoria

Junts per Igualada va revalidar la victòria a les eleccions del mes de maig passat com a força més votada a la capital anoienca, si bé no va aconseguir la majoria absoluta. Com també ha passat en altres municipis de la comarca, la força gua-nyadora ha triat finalment governar en minoria.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, assenyala que les majories absolutes són cada cop més cares, que amb un endeutament de la ciutat al voltant d'un 60%, Igualada pot embarcar-se de nou en noves inversions i augura un futur a mig termini de canvis «radicals» amb el projecte de ciutat universitària.

Regió7 ha pogut parlar amb ell en un parèntesi de les seves vacances per fer un primer balanç de la nova situació al consistori, sobre l'objectiu de liderar les ciutats mitjanes de Catalunya i la línia d'actuació que preveu seguir per mantenir-se en la centralitat política.

Després de dos plens, com valora els resultats de les eleccions municipals del 26-M?

El temps de les majories absolutes s'ha acabat. Es pot veure amb la complexitat que té ara mateix l'Estat espanyol per formar govern. Crec que la ciutadania d'Igualada ens ha votat amb una àmplia majoria, hem complert amb l'obligació de formar govern i s'ha aprovat el cartipàs. Ara cal entrar en una dinàmica per desenvolupar el que els ciutadans demanen, que desenvolupem el nostre programa electoral. Entenem també que no tenir majories ha de permetre obrir diàlegs i acords amb altres formacions polítiques per desenvolupar projectes que generin consensos. Estem satisfets de la capacitat que tenim per dialogar amb la resta de forces polítiques. Esperem que l'actitud propositiva amb què treballem també estigui en la resta de grups.

Per què un ajuntament es pot sostenir amb un deute de 37 milions d'euros, com és el cas del d'Igualada? No caldria conservar les polítiques d'austeritat una legislatura més?

L'Ajuntament d'Igualada ha fet des del 2011 un esforç titànic per reduir de 24 milions del deute que tenia en aquell moment, quan vam entrar a governar. Ha suposat un esforç per a la ciutat considerable, que ha fet el govern però també tots els igualadins i igualadines. La nostra voluntat és el bon govern, que ha estat posar en semàfor verd els indicadors del deute viu, l'estalvi net, l'estalvi brut, el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria. Això vol dir que ara la situació és bona? Encara tenim una motxilla de deute molt important. Tot i així, amb el deute controlat, ara no ens cauran els anells si hem de fer algun esforç per fer una inversió que considerem que tindrà un retorn economicosocial per a la ciutat. Estem al voltant del 60% d'endeutament en relació amb els ingressos ordinaris cor-rents, una situació molt bona des del punt de vista de la hisenda pública perquè, en primer lloc, no tenim la tutela financera de la Generalitat de Catalunya i, en segon lloc, no hem de demanar permís ni a la Generalitat ni a l'Estat. Junts per Igualada i el govern d'aquesta ciutat han fet una feina que, n'estic convençut, qui vingui després de nosaltres algun dia no es trobarà la greu problemàtica d'haver estirat més el braç que la màniga.

Posi'm exemples d'austeritat?

En l'àmbit pressupostari hem analitzat cas per cas la despesa cor-rent de l'Ajuntament. A través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona hem canviat 400 punts de llum del polígon industrial de Les Comes, amb un estalvi de 20.000 euros de cost energètic. Hem adequat els recursos energètics dels centres educatius. Hem de canviar les potències contractades dels edificis públics, que suposaran un estalvi de 60.000 euros. Inaugurarem un pavelló esportiu a Les Comes, pagat amb subvencions de la Diputació, mentre que ara mateix el complex de l'Infinit segueix tenint un cost que nosaltres l'hauríem fet d'una altra forma. Hem traslladat els serveis municipals de l'àmbit social a un edifici municipal, amb un estalvi d'uns 30.000 euros anuals. Hem optimitzat les línies d'autobús que uneixen Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, amb un estalvi d'uns 75.000 euros anuals.

Igualada ha de liderar les ciutats mitjanes per estar a la 'pole position' quan sigui efectiva la vegueria Penedès?

No. Nosaltres som més ambiciosos. Volem liderar les ciutats mitjanes de tot Catalunya, i si podem, del sud d'Europa. Igualada té una mida adient i, amb les polítiques adequades, pot ser una de les ciutats amb més qualitat de vida del país. Em refereixo a l'aposta pel coneixement, a les inversions en centres públics, l'aposta per la formació professional, la creació d'un nou centre públic, en l'aposta universitària que ens hem marcat amb la Universitat de Lleida per assolir el miler d'estudiants, que converteix Igualada en una de les ciutats universitàries amb la ràtio més alta d'universitari per habitant.

Parla d'un miler d'estudiants universitaris. Igualada està preparada per a aquest canvi?

L'anterior rector amb qui vam començar el projecte universitari, el doctor Roberto Fernández, em va dir que no era conscient del que li acabarà passant a Igualada en els propers anys, però ho sabíem i ens hi hem deixat la pell. El canvi serà radical. Ens podem imaginar com serien Vic, Girona o Lleida sense universitat? Hem de pensar que d'aquí a uns anys Igualada farà un canvi d'aquestes característiques. I l'estem fent de mica en mica perquè cal dimensionar les inversions per acollir aquests mil estudiants. Primer vam construir un nou campus, el campus tecnològic, en segon lloc tenim el campus de la Teneria, que començarà aquest setembre amb 200 nous estudiants en l'àmbit de la salut. Finalment, hem iniciat els estudis per fer el campus de l'hospital, al costat del 4D-Health, per a 500 universitaris i, al costat, la residència d'estudiants. A més, hem apostat per la universitat pública, més assequible. Em sento molt orgullós d'haver participat en aquesta aposta de ciutat a 50 anys vista, perquè crec que cap ciutat mitjana com Igualada no té futur si no aposta pel coneixement.

Sobre la possibilitat que l'Ajuntament d'Igualada es faci càrrec de la línia dels zero als tres anys de l'Escola Ateneu hi ha alguna novetat?

Ho hem d'estudiar. Hem de saber quins costos té i després fer-ho possible. Això passaria per estar incorporada als pressupostos de l'Ajuntament d'Igualada, com ho tenim ara amb la Lluna, la Rosella i l'Espígol. Als pressupostos d'avui, ara mateix només s'inclouen les tres escoles bressol actuals. Caldrà estudiar-ho i parlar-ne.

Quines altres inversions tenen previstes per a aquesta legislatura?

Cap altra ciutat està fent tant per crear un espai públic per al gaudi de qualitat. Ampliarem la segona part del Parc Central, seguim teixint l'anella verda i ens connectarem, junt amb els municipis de les conques dels rius Anoia i Llobregat, amb el mar amb la via blava, sense trobar-nos cap vehicle. Hem encertat amb els serveis per a la gent gran i hem treballat amb APINAS per recuperar Cal Salinas. Iniciarem en els propers mesos les obres al polígon industrial, construirem un alberg per als pelegrins del camí de Sant Jaume i de Sant Ignasi... Un restaurador em deia l'altre dia que ha hagut de contractar un cambrer que conegui idiomes perquè té turisme estranger. I junt amb FAGEPI i FITEX, l'Ajuntament d'Igualada participarà en la creació d'un hub del tèxtil a la darrera planta de l'antiga Vives Vidal.

Governen en minoria i els partits de l'oposició van negociar per arribar a un govern alternatiu que no va prosperar. S'espera que hi pugui haver una moció de censura en el decurs d'aquest mandat?

Això els ho hauria de preguntar a ells. Amb tot, per fer una moció de censura hi ha d'haver altres condicionants, hi ha d'haver motius. Ningú fa una moció de censura sense que hi hagi cap motiu. Com a alcalde li puc dir que no donaré cap motiu als grups de l'oposició perquè la puguin presentar.

Considera que ara mateix JxCat domina el discurs de l'acció de govern a l'Ajuntament d'Igualada?

Tot el que li he dit fins ara ho ha fet el govern. Podria fer-li una llista de coses que farem per millorar la qualitat de vida dels igualadins i igualadines. I des de l'oposició no es pot fer. Tenim un contracte amb els ciutadans que és el nostre programa electoral, l'hem seguit durant vuit anys i el mantindrem també ara.

La Coll@nada ha decidit prescindir de les ajudes de l'Ajuntament per organitzar actes a la festa major. Des del punt de vista d'algú que defensa anar a picar portes per aconseguir recursos per tirar endavant, què en pensa?

Poso per endavant la gran activitat de dinamització que fan durant la festa major. Ara bé, voldria matisar-li que la Coll@nada ha renunciat a les ajudes directes, les esconòmiques, però a les indirectes no, com els empostissats, la neteja, els dispositius de seguretat, els sanitaris públics. Crec que fan bé, perquè l'espai és públic, de la ciutat. I ens agrada que s'hi facin activitats. Des de l'Ajuntament ajudem tant La Coll@nada com les altres entitats de la ciutat perquè puguin desenvolupar els seus projectes.