Martorell aprofita l'estiu per executar un pla de millora de totes les escoles

Visita d'obres a una de les escoles on els treballs estan en procés ajuntament de martorell

Els centres educatius de Martorell aprofiten l'aturada de les classes per posar a punt les seves instal·lacions abans que comenci el nou curs. L'Ajuntament de Martorell ha engegat unes obres destinades a reparar i mantenir les aules i instal·lacions dels centres. L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, que recentment va fer una visita als diferents espais acompanyat per la regidora d'Ensenyament, Sole Rosende, la de Benestar Social i Gent Gran, Cristina Dalmau, i el regidor d'Esports, Gerard Mimó, ha explicat que s'actua a cada escola seguint les necessitats tècniques que presenta cadascuna i es fa en una època que no entorpeixi el funcionament de les classes i horaris lectius.

L'escola Mercè Rodoreda és la que aquest estiu experimentarà més canvis. El pati tindrà fins a 7 jocs nous pintats al terra, adequats a cada edat i franja escolar. Es tracta d'un tauler d'escacs, d'un twister, d'un tres en ratlla, d'una escala, un parxís i una xarranca triple al pati de primària. Al pati d'educació infantil es pintaran dos espais de terra, mar i aire. A més, s'ampliarà el magatzem exterior de l'AMPA.

A l'escola Els Convents s'allargaran els porxos de les aules d'infantil; a l'escola José Echegaray es reformarà el lavabo d'educació infantil i es construirà un magatzem; a l'escola Juan Ramón Jiménez tindran una aula nova de tutoria; a l'escola Vicente Aleixandre s'arreglarà el lluernari i es pintaran 10 aules; a la llar d'infants Pont d'Estels es rehabilitarà la darrera aula i a Les Torretes i Cal Nicolau s'hi passarà una mà de pintura. La regidora Sole Rosende ha admès que l'actuació a cada escola intenta mantenir l'estructura original, però s'adapta al que l'any 2019 exigeix, pel que fa a característiques tècniques.

Emmarcades dins el pla d'accions de manteniment, millora i reparació dels centres educatius, les obres d'aquest estiu completen el que es va començar el 2016 i serveixen per donar continuïtat a les tasques de manteniment que es duen a terme durant el curs. La instal·lació dels ascensors a les escoles martorellenques ha estat, fins ara, el projecte més gros que s'ha dut a terme.

Està previst que el conjunt d'obres que ara s'estan portant a terme quedin completament enllestides abans de l'inici del proper curs 2019-2020.