Prop de 200 persones assisteixen a la inauguració de la nova seu d'Òmnium Anoia

Amb una nombrosa assistència i amb la presència del vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, Òmnium Anoia ha inaugurat aquest dimecres la seva nova seu. El lloc escollit ha estat l'actual Empremta, al carrer Santa Maria, número 12, un espai polivalent de la família Acebedo que a partir d'ara serà punt d'atenció per als socis i simpatitzants de l'entitat. La seu forma part de l'edifici més antic documentat de la ciutat d'Igualada, un fet que per el president d'Òmnium Anoia, Pere Joan Vinós, posava en relleu que, «per la història que té i pel què representa, per a nosaltres ha estat un somni». Vinós ha celebrat que l'Empremta, un espai dedicat a activitats i que ha programat «infinitat d'exposicions» sigui ara seu de la secció anoienca d'Òmnium, mantenint els objectius de la iniciativa de l'Empremta, amb les lluites compartides i la confluència d'objectius que practica Òmnium.

El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha anunciat que actualment l'entitat ja ha superat els 175.000 socis, convertint-se en una de les associacions més grans d'Europa i ha recordat que caldrà estar amatents a la sentència del «judici vergonyós» de la causa contra els dirigents polítics i presidents d'associacions empresonats.

També ha volgut recordar a tots els encausats i als professors i professores que "van treballar la reflexió sobre els fets succeïts durant l'1-O a les aules", en un «exercici de pensament crític» que els ha suposat estar immersos processos judicials durant més de dos anys.

Mauri ha fet una crida a participar de nou massivament durant el proper 11-S i en declaracions a Regió 7 ha dit que «estarem preparats per a respondre la sentència sigui abans o després de l'11-S. No especulem sobre el fet que l'enunciïn en un moment o altra», fent referència al dubte sobre si el poder judicial emetrà sentència abans o després de la Diada.

Finalment, l'alcalde d'Igualada Marc Castells ha volgut subratllar el paper cabdal que Òmnium i altres entitats tenen per treballar pels objectius sobiranistes i en relació a la nova seu d'Òmnium Anoia ha destacat els paral·lels històrics entre un edifici, que formava part de les muralles d'Igualada i la tasca d'Òmnium Anoia per «tirar endavant el projecte de país».

La seu estarà oberta gràcies al voluntariat, de dimarts a divendres, de les 7 a poc abans de dos quarts de les nou del vespre, moment en què la gent es reuneix per a les cantades de vespre en record als presos i exiliats polítics. Durant els períodes en que hi hagi exposicions, l'horari es modificarà. Actualment es pot visitar fins el 31 d'agost l'exposició Judici a la Democràcia. Els drets perseguits.