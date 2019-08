L'obra del Corredor Mediterrani obligarà a tallar uns 4 mesos l'R4 a Martorell

Operaris d'Adif treballen a bon ritme des de fa unes setmanes en les obres d'implementació de l'ample de via internacional entre les poblacions de Castellbisbal i Martorell, una infraestructura imprescindible per desplegar el Cor-redor Mediterrani. Les obres, però, per la seva complexitat, obligaran l'estiu del 2020 a tallar entre tres i quatre mesos l'R4 de Rodalies entre Martorell i el Penedès, quan la línia registra menys usuaris, per poder fer les millores previstes al túnel que travessa el nucli urbà de Martorell. Durant una visita d'obres a la zona, Alejandro Faundez, subdirector de Construcció d'Adif, ha explicat que l'alternativa al tancament implicava un any i mig de circulació degradada a via única, fet que hauria ocasionat afectacions diàries. Quan encara falta un any, Adif i els operadors estudien un pla de transport alternatiu per minimitzar les afectacions.

Més enllà del gran trànsit de trens que hi passen, uns 1.500 setmanals entre els de l'R4 de Rodalies i els de mercaderies, una de les densitats més importants de l'Estat, Faundez ha explicat que la complexitat de les obres, que es faran en tres trams, rau en el fet que s'han de reformar quatre túnels, entre ells el que passa pel nucli urbà de Martorell. Aquest, de poc més de 1.000 metres, és el que més reptes tècnics planteja perquè té habitatges als costats. S'augmentarà l'altura del túnel per permetre-hi el pas de combois carregats de camions i incrementar la velocitat dels actuals 30 quilòmetres per hora als 120.