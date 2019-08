Toni Albà es treu la disfressa en el pregó d'Igualada per fer una crítica social

Les gralles de l'espectacle itinerant de The McKensy's Clan Band entrant i sortint de les terrasses i cafeteries de la plaça de l'Ajuntament d'Igualada han escalfat els motors del pregó de la festa major "Habemus festum", que el bufó, actor i director Toni Albà ha fet aquest dijous a la nit. L'actuació de l'humorista de Vilanova i la Geltrú fent de Papa de l'església catòlica ha congregat centenars d'igualadins i igualadines i res, durant l'espectacle còmic, feia pensar que just en acabar, Albà es trauria la perruca per compartir unes reflexions amb càrrega de crítica social.

Albà, just després del pregó i des del balcó de l'Ajuntament ha proclamat que «no hi som tots», recordant als polítics i líders socials independentistes que són a la presó o exiliats; ha denunciat que «no hi som totes», en relació a l'increment que denúncies per violacions i número de feminicidis que dia rere dia apareixen als mitjans de comunicació; i també ha recordat l'episodi viscut pels voluntaris i immigrants de l'Open Arms al llarg de vint dies. Albà s'ha preguntat «què ens està passant com a societat?» i ha demanar reflexió i treballar «des de les escoles» per millorar el què ha denunciat com un declivi dels valors de la societat. L'acte ha acabat amb un llarg aplaudiment per part del públic.

Al llarg de la tarda s'ha organitzat l'homenatge a un igualadí il·lustre, que enguany s'ha centrat en la figura de l'actor Carlos Miguel Solá i, seguidament, hi ha hagut a la plaça de l'Ajuntament una selecció musical interpretada per la Banda de Música d'Igualada.

El segon acte multitudinari del dia ha estat l'Operació Cigró, organitzat per la Coll@nada i que, com en passades edicions, ha aconseguit un seguiment que ha omplert la plaça Pius XII. 500 tiquets de sopar venuts, 175 litres de vi servits i més d'un centenar d'assistents a peu dret han gaudit de les 14 actuacions que la mateixa gent d'Igualada ha proposat a tall de gags, coreografies, crítica, sàtira, música i altres disciplines més.

Les temàtiques i la crítica han versat al voltant del turisme, Airbnb, la decisió de la Coll@nada de no haver acceptat subvencions per generar el programa de les seves activitats i altres temàtiques crítiques, si bé l'actuació guanyadora de la nit se l'ha endut una proposta lúdica, festiva i carregada d'energia com ha estat la coreografia de 7 noies que amb el nom de Pack 3 han pujat les primeres a l'escenari i han acabat enduent-se el reconeixement del públic assistent.

La resta de colles participants en aquesta edició de l'Operació Cigró han estat Humor subtil, PD Sóc així, Atrezzo, Toxic 20, La copa plena, La Falka, Organització cigró, Tinc Subvenció, Tetrabricks (Confessionari de l'Ajuntament), Cor d'acció, Clicka de jotas, La revolució del pardal, Interview med en Suenskturist i Cooperació cigró.