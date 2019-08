Olesa prepara per a mitjan setembre un acte d'homenatge a les monges paüles

L'Ajuntament d'Olesa, conjuntament amb la parròquia Santa Maria i diverses entitats del municipi, està preparant un acte de comiat i d'agraïment a la feina feta per la congregació de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. Si bé l'acció tot just s'està començant a coordinar, la previsió és que l'acte es faria el diumenge 15 de setembre.

La notícia arriba després que es fes públic que la congregació de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül „que tenen el seu nucli de decisió a Saragossa„ tenia la intenció de tancar el convent de les germanes a Olesa argumentant que no reuneix «les condicions necessàries per poder seguir estant obert». Tancament que es va fixar per a aquest proper 26 d'agost.

Ara, i com a resultat de la reunió que va mantenir recentment Miquel Riera, alcalde d'Olesa, i mossèn Esteve, rector de la parròquia de Santa Maria d'Olesa, amb dues alts càrrecs de l'orde a Saragossa, la data de tancament s'ha ajornat fins a final de setembre. «D'aquesta manera el municipi podrà acomiadar com cal unes persones que han treballat intensament per Olesa durant els darrers 90 anys», ha explicat Miquel Riera.

Durant la reunió, Riera va exposar diverses solucions per tal que les set monges destinades a Olesa es poguessin quedar al municipi i no haguessin de marxar repartides a altres convents de la geografia espanyola: des del suport de Serveis Socials fins a possibilitats d'explorar com facilitar-los habitatge de propietat municipal o intentar trobar-los una plaça en una residència de la vila.

Alhora, Riera va acompanyar les seves paraules amb les 748 signatures que havia recollit l'Associació de Veïns del Nucli Antic d'Olesa en tan sols 15 dies, i de la moció presentada pel PSC el dar-rer ple municipal i aprovada per unanimitat. Malgrat tot, la congregació ha agraït la implicació de l'Ajuntament d'Olesa, l'Església i la ciutadania en general, si bé s'ha mantingut en la decisió de clausurar el convent. «La congregació està buscant i ha buscat en tot moment el millor per a les set monges d'Olesa», ha apuntat Riera. Amb la trobada, però, sí que es va aconseguir traslladar la data de tancament del 26 d'agost a final de setembre per tal que la ciutadania els pugui donar les gràcies per la feina feta i se'n pugui acomiadar.

Les monges paüles es van establir a Olesa l'any 1929 gràcies a una donació de la família Puigjaner destinada a una de les seves filles, Amparo Puigjaner, que va entrar en aquest orde.

Aquest any en fa 90 que es dediquen a ajudar persones amb necessitats.