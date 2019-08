Protesta de colles contra l'Ajuntament d'Igualada per la superposició d'actes

Algunes de les colles de la Federació del Seguici Tradicional i Històric d'Igualada (FESTHI) van decidir ahir no ballar en el moment de les seves actuacions a la festa major com a mostra del seu desacord amb l'Ajuntament i van desplegar pancartes reivindicatives davant les autoritats situades al balcó de la casa consistorial.

Així, el Ball de Sant Miquel i Diables d'Igualada criticaven que «sense model no hi ha festa, ens hem cremat amb l'Ajuntament», els Trabucaires i els Pastorets mostraven el lema: «Davant la no gestió, la FESTHI no calla, no balla», i els Bastoners demanaven: «Mediació, diàleg, model, us toca a vosaltres», referint-se als membres de l'Ajuntament com els encarregats de fer de mediadors entre les activitats de les colles, en què aquest any hi ha hagut alguns encavalcaments.

Concretament, divendres es van superposar la cercavila, el cor-refoc, juntament amb els concerts programats al Parc Central i el dissabte, i la cercavila tradicional i la processó de Sant Bartomeu van fer una exhibició dels seguicis de prop de 4 hores de durada, des de les 6 de la tarda fins a les 10 de la nit.

Les colles van demanar a l'Ajuntament que faci de mitjancer entre les activitats de les colles i que es creï un model de festa en què totes les parts tinguin una cabuda sense que s'encavallin els actes.

Quan queda un dia perquè s'acabi la festa major, algunes de les activitats més concorregudes han estat, amb prop de 500 persones, el pregó de la Coll@nada (Prepara't per celebrar l'arribada del turista 100.000!») i, també amb mig miler, «Habemus festum», pregó de Toni Albà. Uns 200 assistents es van congregat per celebrar la inauguració de la nova seu d'Òmnium Anoia, mentre que l'Operació Cigró va servir 500 sopars. Segons els organitzadors, uns 1.200 espectadors van assistir a les sessions de l'espectacle de microteatre Xiques i més d'un centenar de persones van participar en l'homenatge a Carlos Miguel Solá.

Durant les activitats de dissabte, Fes-ta el Dinar va aplegar més de mil persones i els concerts de l'Igualada Rock City, al llarg de les 5 hores, van atreure unes 2.500 persones, s'hi van apropar a veure un o altre grup.