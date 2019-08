Esparreguera es paga el bus escolar dels barris allunyats

L'Ajuntament d'Esparreguera ha decidit oferir un nou servei de transport escolar per a les famílies dels barris perifèrics (Mas d'en Gall, Can Rial, Can Vinyals i Can Sedó) que han d'accedir a les escoles que es troben al nucli central. La mesura és per als alumnes dels centres educatius públics de primària i secundària. El cost anual calculat per l'equip de govern és de 42.000 euros.

Els grups municipals van aprovar aquesta acció per unanimitat en el darrer ple municipal, que es va celebrar el 17 de juliol passat, i s'aplicarà a l'inici d'aquest nou curs. La mesura s'estima que pot beneficiar fins a 180 alumnes d'Esparreguera el curs 2019-2020.

L'actual conveni entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per la prestació del servei de transport escolar a Esparreguera finalitzava el curs passat, 2018/2019. Coincidint amb la primera de les dues pròrrogues anuals previstes en aquest conveni, el govern municipal ha plantejat la derogació de l'ordenança fiscal número 37, relativa a la taxa per a la utilització d'aquest servei, per facilitar l'accés als 5 centres educatius públics de primària i els 2 de secundària.

El curs passat l'aportació de l'Ajuntament al conveni del transport escolar va ser de 38.221,00 euros, dels quals en va recaptar aproximadament uns 35.000 per l'ús del servei d'un total de 163 alumnes. Per al curs 2019/2020 que ara començarà, malgrat que la capacitat total dels autocars és de 200 alumnes, la previsió de sol·licitants de transport escolar és de 180, el 10% més que el curs passat, fet que suposarà un cost del servei per l'Ajuntament de 42.000 euros, que el consistori assumirà íntegrament.

La Generalitat no subvenciona el transport escolar a Esparreguera perquè no es considera obligatori, ja que l'oferta d'ensenyament fins a 16 anys es troba dins del propi terme municipal. Tot i així, mitjançant el conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, des de l'any 1996 s'oferia un servei de transport escolar tenint en compte que els barris de Mas d'en Gall, Can Rial, Can Vinyals i Can Sedó no disposen de centres educatius públics, ni transport urbà que doni resposta als horaris d'entrada i sortida dels alumnes als centres educatius.

El regidor d'Ensenyament, Juan Jurado, recorda que «tot i que la competència no és de l'Ajuntament i el transport escolar no és obligatori a Esparreguera, l'Ajuntament ha de garantir l'escolarització obligatòria». Jurado ha subratllat que l'accessibilitat als centres és en un requisit per afavorir la igualtat d'oportunitats i que, en aquest sentit, «cal garantir que qualsevol nen i nena del municipi pugui accedir a qualsevol dels centres educatius d'ensenyament obligatori sense que la distància sigui un impediment per fer-ho».

Tot i que tots els grups van votar a favor de la proposta, la regidora Joana Mora, d'Esparreguera 2031, va demanar que es millorés la puntualitat respecte al servei anterior; el portaveu d'ERC, Alfons Puche, va demanar la progressivitat en l'aplicació de la tarifació i la gratuïtat de la taxa ; i el regidor de la CUP Pol Valldeperas, va reclamar que també hi hagués gratuïtat del transport adaptat.

Com a complement a la derogació de l'ordenança fiscal número 37 i la conseqüent gratuïtat del servei de transport escolar, el regidor Juan Jurado ha anunciat que de cara al curs escolar 2020-2021 es treballarà en un reglament d'ús d'aquest servei amb l'estudi i l'anàlisi dels requisits necessaris per beneficiar-se'n i els criteris a aplicar en el seu funcionament, segons han explicat fonts del consistori. De moment, la mesura va ser aprovada provisionalment en el darrer ple i està previst que passi a ser definitiva després del període d'exposició pública aquesta tardor.