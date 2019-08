«Al meu despatx particular hi ha temes que es van iniciar molt abans de ser alcaldessa»

Ocupava l'alcaldia des del 2017 per una moció de censura. Ara, amb el PSC, ha guanyat les eleccions, tot i que ha de governar en minoria

Noemí Trucharte (Igualada, 1979) és advocada, tècnic a l'Ajuntament d'Igualada i des del 15 de juny passat, alcaldessa. Va liderar la llista del PSC i va ser la més votada el 26-M, tot i que no ha pogut pactar amb cap altra formació i manté un govern en minoria amb el suport del regidor de Junts x Vilanova. Ja va ser alcaldessa en la meitat del darrer mandat, però, aleshores arran d'una moció de censura en què va rebre el suport de partits independents de Vilanova.

Per exercir el càrrec ha demanat una excedència al consistori de la capital anoienca i s'ha assignat una dedicació exclusiva amb excepcions. Ha demanat poder tancar els casos que tenia entre mans al seu despatx d'advocada, un fet que li ha suposat no poques crítiques per part dels grups de l'oposició de Vilanova del Camí. Ha aprofitat uns dies d'agost per fer vacances, que «sempre proven. Gaudir de la família i desconnectar va bé, tot i que no es pot desconnectar mai al 100%, ja que has d'estar pendent que tot vagi bé».



En els darrers comicis van caure dues forces polítiques del consistori. Com valora la representació actual del municipi en l'òrgan que presideix?

En els darrers comicis, com vostè comenta, van deixar de tenir representació municipal dues forces polítiques que ja governaven, com també tres grups que no van obtenir prou suport, recordem que es van presentar un total de deu partits a les eleccions. La valoració és molt positiva, ja que els vilanovins i vilanovins han donat un ampli suport al nostre grup del PSC, amb vuit regidors i regidores, molt a prop de la majoria absoluta, i han valorat el treball realitzat durant l'anterior mandat.

En els dos darrers plens han aconseguit tirar endavant les propostes de partit amb un govern en minoria. Preveu seguir la legislatura en la mateixa situació?

En aquest cas, els dos últims anys, especialment el darrer any ha estat difícil, atès que moltes coses que eren bones per a Vilanova del Camí no es tiraven endavant perquè s'obstaculitzaven des de l'oposició. Obstacles com per exemple la urbanització del carrer Joan Miró, que en aquesta nova legislatura s'ha pogut tirar endavant. Com a alcaldessa seguiré buscant consensos per tal d'obtenir el suport majoritari del consistori per governar. Quan ens vam presentar a les eleccions van acordar que si érem la força més votada estendríem la mà a tots els partits de l'oposició, i d'aquesta manera ho hem fet des del minut zero. En aquest cas, molts partits s'han ofert a treballar, aportar idees i diferents propostes, com per exemple en el tema dels pressupostos, però altres ni s'han reunit, ni han aportat cap idea. Nosaltres continuarem estenent la mà a tots els partits amb l'esperança que aquests que fins ara, com Vilanova Alternativa, no han aportat ni s'han reunit amb nosaltres ni una sola vegada puguin recapacitar [Vilanova Alternativa, liderada per Francisco Palacios, va ser un dels principals suports que va tenir per forçar la moció de censura i ara, després de dos anys de govern plegats, voldria fer un govern alternatiu]. Recordem també que els partits de l'oposició que a l'anterior mandat van fer una oposició política destructiva han quedat fora de l'Ajuntament [Veïns amb Veu-IPV].

Durant la moció de censura de fa dos anys van entrar al govern abaixant-se el sou a la meitat i ara se l'han apujat. Per què?

Els sous es van rebaixar a la meitat sense tenir sou, perquè era una proposta d'un altre partit per portar a terme la moció de censura. Entenem que la política, com qualsevol feina, ha de ser retribuïda i la retribució assignada actualment està per sota de les recomanacions establertes.

Preveu combinar les seves activitats professionals amb una alcaldia a dedicació exclusiva? Per què?

Com bé saben tots, els dos anys i mig que vaig estar com a alcaldessa vaig dedicar-me amb plenitud a l'alcaldia, tot i que ho combinava amb la feina d'advocada al meu despatx professional i amb la feina a l'Ajuntament d'Igualada, tot i així, no tenia el títol d'exclusiva, i no era un impediment per dedicar-me al 100% a les gestions de l'Ajuntament. L'únic que ara he deixat la feina com a funcionària, mitjançant una excedència, i al meu despatx particular hi ha temes que es van iniciar molt abans de ser alcaldessa, la justícia és lenta i estan pendents de finalitzar. El nom o com es denomini la dedicació que tingui no estarà ni per sobre ni per sota del que he fet fins ara, una dedicació 100% amb els meus veïns i veïnes.

Es té previsió per a l'inici del pla urbanístic R3? En quin termini s'espera executar-lo?

Al PMUR3 s'ha fet la reparcel·lació voluntària, s'ha signat amb tots els propietaris i ara la promotora ha sol·licitat la reparcel·lació i la urbanització simultàniament. Això implica un termini bastant curt, de cara al final del tercer trimestre d'aquest any podríem veure màquines treballant. I cap a l'any que ve les naus construïdes i operadors treballant.

En el darrer ple va afirmar que els veïns no havien vist apujat un sol euro els rebuts tributaris. Mantindran aquesta dinàmica?

No apujar les taxes municipals és un gran esforç per a l'Ajuntament donat que cada dia incrementem molts serveis, fem moltes més activitats i actes de molta qualitat, sense apujar ni un sol euro als ciutadans. La idea sempre ha sigut mantenir les taxes, o inclús rebaixar-les en la mesura del possible, hem de tenir en compte que Vilanova del Camí és un municipi on fins ara no hi ha grans indústries que aportin grans ingressos, per tant, ens financem d'aquestes taxes pràcticament. La idea és implantar una «ecotargeta» o similar per premiar el bon ciutadà.

Brincadeira i David DeMaría seran dos dels plats forts de la festa major d'aquest any.

Sí, Brincadeira i David DeMaría seran un dels plats forts de la festa major d'aquest any. Des de la regidoria de Festes, gestionada per la regidora Eva Vadillo, sempre s'ha apostat per una festa major per a tothom, una festa major que podem gaudir tots els vilanovins.