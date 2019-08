La UEA convoca eleccions després d'un mandat amb dues presidències

La junta de la Unió Empresarial de l'Anoia ha convocat eleccions per triar junta i president. No es van fer arran de la crisi que va originar l'estiu del 2018 l'adeu del que aleshores era president, Blai Paco, i la vacant de la presidència va recaure en Joan Domènech, que ja era membre de la mateixa junta. Però ara, que és quan Paco hauria completat els 4 anys del seu segon mandat, l'entitat, respectant el que diuen els estatuts, convoca els socis a les urnes per triar el nou lideratge.

La votació tindrà lloc en el marc de la celebració de l'assemblea general extraordinària, el proper 28 de novembre, convocada a 2/4 de 7, a la sala d'actes de la seu de l'entitat. En l'assemblea general ordinària celebrada el 19 de març passat, es va aprovar el nou règim electoral, on els candidats a president i membres de la junta directiva s'han de presentar mitjançant candidatures (art. 33 dels Estatuts). Aquestes candidatures es podran presentar fins un mes abans de la celebració de l'assemblea general (la data límit és el proper 28 d'octubre).

Tots els membres afiliats a l'entitat tenen dret a ser elegibles per ocupar càrrecs de representació de l'associació; i poden votar tots els associats que estiguin al cor-rent de pagament de quotes. L'entitat ja ha tramès la documentació als socis.

La Unió Empresarial de l'Anoia, constituïda el 1982, és una associació empresarial que té una àmplia representació, sense ànim de lucre i de lliure afiliació, que agrupa gremis i empreses de l'Anoia i zones properes.



Referent entre els empresaris

Els objectius fonamentals de l'entitat són els de representar els interessos empresarials dels seus integrants; facilitar a les empreses les eines i habilitats per créixer, adaptar-se al mercat i ser més competitives, amb responsabilitat i valors socials; fomentar l'activitat econòmica i el teixit empresarial del territori, i ajudar a crear ocupació i prosperitat actual i futura.

Atesa la seva alta representativitat i la qualitat de les accions desenvolupades, la UEA s'ha convertit en una entitat de referència en l'àmbit de les associacions empresarials territorials del país.

Fonts de l'entitat han indicat que l'actual junta directiva i el president, Joan Domenech, «refermen el posicionament de l'entitat a l'Anoia i a Catalunya, complint la seva visió i missió desenvolupant desenes d'accions amb la finalitat d'ajudar, acompanyar i millorar la competitivitat de les empreses del territori, a través de les taules de treball, comissions, cursos de formació i la resta de projectes».