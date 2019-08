Olesa tria el seu punt per fer de mirador de Montserrat des del Baix Llobregat Nord

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat crearà set miradors de Montserrat, un dels quals a Olesa de Montserrat, concretament al coll de les Espases. La voluntat dels ajuntaments és unificar set punts de set pobles diferents de la zona i que, en el recorregut d'una jornada, els senderistes a peu puguin observar la muntanya de Montserrat des de set perspectives diferents.

Vicenç Tur, cap del servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Olesa, ha explicat que «aquesta és la primera iniciativa conjunta del Consorci amb els municipis del Baix Llobregat Nord, ja que la importància de la muntanya de Montserrat i l'activitat natural que es realitza en el seu entorn és cabdal per a la zona». I ha afegit que «la potencialitat en l'àmbit turístic és molt important i cal que s'impulsi aquesta nova possibilitat perquè també promogui riquesa».

La diagnosi feta pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat clarament ha definit que el nexe d'unió dels municipis de la zona nord és la muntanya de Montserrat i s'ha traduït en set punts on es pot contemplar la serralada, set miradors que disposaran de la corresponent senyalització. En concret, el mes de juliol passat, l'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, i representants del consorci i municipals es van traslladar al coll de les Espases per verificar in situ el mirador i la proposta de ruta tematitzada, punt on la majestuositat de la muntanya és incomparable i única.

En el projecte 7 Miradors, Olesa de Montserrat vol jugar «un paper destacat», segons han assegurat fons municipals, i fins i tot s'ha plantejat fer una ruta tematitzada des de la creu de Beca o un recor-regut per diversos punts d'interès del municipi. Es tracta d'incorporar el valor afegit del turisme com la visita a la Torre del Rellotge o un recorregut pels punts destacats del nucli antic, un relat ja disse-nyat i en funcionament, per crear producte. Olesa, segons el responsable tècnic de Promoció Econòmica, és un dels municipis del nord del Baix Llobregat més consolidats en matèria turística.

Des de l'Ajuntament s'ha tingut molt clar que, amb la proposta feta aquest darrer any amb la difusió i màrqueting del Pla de Turisme de Natura, cal potenciar l'activitat a tot l'entorn de Montserrat, amb els elements locals com l'oli, l'olivera, la pedra seca, i el turisme religiós, però el més destacat és el turisme natural. Actualment la proposta supramunicipal dels 7 Miradors s'ha presentat a la convocatòria de subvenció dels Plans de Foment Territorial del Turisme 2019 de la Generalitat de Catalunya.

En el conjunt del reclam turístic local, des de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat es vol consolidar la Via Blava, les rutes de senderisme, l'estimulació del turisme familiar, i s'està treballant per trobar una zona de pàrquing d'autocaravanes, un servei que manca a la zona d'influència i que podria beneficiar el comerç local.