Olesa convoca la primera trobada d'autocaravanes per la Festa dels Miquelets

Caravanes aparcades, per a molts, una segona residència

Caravanes aparcades, per a molts, una segona residència aj olesa de montserrat

El proper cap de setmana (7 i 8 de setembre) Olesa de Montserrat acollirà la 1a Trobada d'Autocaravanes coincidint amb la Festa dels Miquelets, que tot i que s'ha creat en els darrers anys ha arrelat amb força. Els organitzadors d'aquesta primera trobada esperen beneficiar-se de l'alta presència de visitants.

Els vehicles s'aparcaran a l'esplanada prevista per a pàrquing dissuasiu, al carrer Barcelona, al barri de La Central. A hores d'ara, segons l'Ajuntament d'Olesa, hi ha una cinquantena d'autocaravanes inscrites. La voluntat del consistori és donar a conèixer i promoure aquesta modalitat de fer turisme. En la trobada hi participaran persones provinents de tots els racons del país.

L'Ajuntament d'Olesa ha donat suport a l'esdeveniment, que es considera una molt bona oportunitat per donar a conèixer el municipi i entorn natural entre els aficionats del món de l'autocaravana. El responsable del departament de Turisme, Vicenç Tur, ha destacat que «els participants de la trobada, a més de viure la Festa dels Miquelets, tindran l'oportunitat de descobrir el patrimoni cultural i natural, la gastronomia, el comerç i l'oferta d'activitats d'oci, fet que revertirà positivament en el teixit econòmic del municipi, en especial en el comerç i la restauració».

L'Ajuntament aposta per aquest tipus de turisme i està disposat a impulsar-lo. «A mitjà termini perseguim que Olesa aculli una àrea fixa d'autocaravanes» avança Tur, i afegeix que «el turisme d'autocaravanes és un dels nínxols de turisme que està creixent més i a la nostra zona hi ha una manca d'espais». Aquest és un turisme de curta durada, majoritàriament de cap de setmana, i d'impacte directe a l'economia local en el consum de comerç i restauració. La Federació Europea de Caravanes té registrades 1,3 milions d'autocaravanes.

La iniciativa ha recalat a Olesa gràcies a la mediació d'un veí que forma part de l'associació AC Pasión por el Autocaravanismo que organitza trobades a diferents llocs coincidint amb la celebració de festivitats. L'Ajuntament ha fet la reserva de l'espai, amb capacitat per a un centenar d'autocaravanes, així com la senyalització viària, la promoció de la Festa dels Miquelets i la programació d'activitats.

Durant el cap de setmana s'organitzaran visites guiades per als participants al molí d'oli i a les vi-nyes d'oliveres amb el guia local Joan Soler, i també podran pujar a l'emblemàtica Torre del Rellotge, dins de les activitats programades a la Festa dels Miquelets, entre d'altres.