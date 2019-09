L'Espelt dona veu a l'oposició al model que vol fer més polígons a la Conca

Més de 200 persones van participar a l'Espelt al debat sobre el futur del territori de la Conca d'Òdena que va tenir lloc durant la segona edició de La Gran Pagesada. La taula rodona «De la protesta a la proposta», amb la presència de diferents actors del territori de l'àmbit social, econòmic i polític, va girar entorn del projecte del macropolígon de Can Morera. La representació de diferents col·lectius a la trobada va ser, segons el geògraf Sergi Saladié, convidat a la xerrada, una mostra del front comú de la població de la Conca d'Òdena, i per il·lustrar-ho va parlar del projecte d'instal·lació de parcs eòlics al Priorat i a la Terra Alta, «allà on el moviment social va integrar més tipus de gent diversa, més va resistir. Al Priorat va aguantar. A la Terra Alta, cada sector va fer la guerra pel seu compte». A la Terra Alta, actualment hi ha 37 km lineals de parc eòlic, va resumir Saladié.

A la taula de debat hi va assistir l'alcaldessa d'Òdena, Maria Sayavera (ERC), que en declaracions a Regió7 va dir que «veient els resultats obtinguts el 26-M i analitzant-los de forma objectiva, la posició dels veïns del municipi és majoritària en contra de l'establiment del polígon de Can Morera. Però tampoc vol dir que tothom qui ens ha votat ho ha fet seguint aquest criteri. Entenem un creixement industrial seguint una política de taca d'oli, que creixi allà on ja n'hi ha d'existent i en zones on hi hagi una certa lògica urbanística, no en una zona com Can Morera, on no hi ha les connexions necessàries, ni tampoc hi trobem un sentit». FEM-AM (ERC-AM) i Òdena a Fons van defensar al llarg de les seves campanyes electorals el no al macropolígon industrial.

A La Gran Pagesada, Arnau Mensa, membre organitzador de la segona edició, va assenyalar que a la zona de Can Morera hi viuen o hi treballen de forma directa una setantena de famílies, i va denunciar que segueixen sense tenir cap informació relativa al nou Pla d'Ordenació Urbanística de la Conca d'Òdena que es vol presentar i que «ara mateix, l'ànim especulatiu impera al nostre poble».

Segons Mensa, «fa un any que treballem perquè els mitjans es facin ressò de la nostra veu», i per evitar «l'enèsim intent especulatiu a Can Morera».

Quant a propostes proactives sobre el territori, més enllà del refús sense projectes alternatius, Júlia Solé, membre del Col·lectiu Eixarcolant i present també a la taula de debat, va anunciar que des d'Eixarcolant s'ha presentat a la Diputació de Barcelona «un projecte de parc agrari» on es preveu el cicle econòmic entre productors, comerciants, escoles i clients potencials, amb el qual també «poder donar valor afegit al producte», tot i que va lamentar que des de la Diputació de Barcelona se'ls ha assenyalat que «no atorga protecció al territori».

La taula de debat va estar conduïda per Quim Muntané, membre de Per la Conca, i també va tenir la presència de Josep Mensa, membre d'UP.