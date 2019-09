Martorell dona suport als municipis als quals Endesa exigeix deutes

L'Ajuntament de Martorell va prendre la decisió de fer costat als municipis als quals Endesa reclama els deutes de les famílies en risc d'exclusió. L'actual alcaldessa, Cristina Dalmau, va assegurar que el consistori «estarà allà on calgui per donar suport als ciutadans».

Dalmau i la resta d'alcaldes de la Diputació de Barcelona van ser citats per la presidenta de l'ens, Núria Marín, per celebrar demà una reunió, en la qual es marcaran els passos a seguir per respondre d'una manera comuna i coordinada a les reclamacions d'Endesa. «Si totes les institucions ens posem d'acord podem fer més força davant les amenaces d'Endesa», va assegurar l'alcaldessa de Martorell en un comunicat. La Diputació de Barcelona va assegurar que posarà tots els recursos jurídics i tècnics necessaris a disposició dels municipis per poder respondre a la hidroelèctrica de manera comuna.

Endesa ha reclamat els deutes de les famílies en risc d'exclusió als ajuntaments durant tot l'estiu i amenaça de tallar el subministrament d'aquestes famílies a partir de l'1 d'octubre si els consistoris no es fan càrrec del 50% de la despesa, ja que l'empresa assumirà l'altra meitat del deute. La suma del deute generat per les famílies en situació de pobresa energètica ascendeix a 21 milions d'euros procedents de 25.000 famílies.

Dalmau va apuntar que la decisió d'Endesa «no són maneres de procedir, tenint en compte la seva tipologia d'empresa i dimensions». L'alcaldessa va assenyalar que la hidroelèctrica «hauria d'ajudar les famílies, i no pas al contrari».

La llei 24/2015 que va aprovar el Parlament de Catalunya no hauria de permetre a Endesa tallar el subministrament de les famílies, gràcies a l'establiment del principi de precaució que garanteix els drets d'accés als subministres bàsics d'aigua potable, gas i electricitat a les persones en risc d'exclusió social.

Per lluitar contra aquest problema, el consistori de Martorell va crear l'any 2014 el Pla d'ajut a les famílies, el qual «estableix una línia d'ajuts perquè les famílies en situació de pobresa energètica puguin fer front al pagament dels subministraments bàsics», va explicar l'alcaldessa de Martorell, Cristina Dalmau.

Aquesta iniciativa comuna es va anticipar a un protocol de conveni que van crear fa dos anys la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, entre altres document que no va ser acceptats per part de les empreses energètiques.