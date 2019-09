Cuadras es fixa com a objectiu trobar una solució per a l'escola bressol de l'Ateneu

La formació Igualada Som-hi vol garantir la continuïtat de l'escola bressol de l'Ateneu i reclama a l'equip de govern de JuntsxCat que, atès que l'entitat ha mostrat la voluntat de despendre-se'n, si no la gestiona la Generalitat, que ho faci l'Ajuntament creant una quarta escola bressol municipal. Hi ha més números que la Generalitat acabi assumint la gestió de l'escola de primària de l'Ateneu, amb la qual cosa també passaria de ser un centre concertat a ser de titularitat pública. Igualada Som-hi va marcar ahir els punts de treball per al nou curs.

En relació amb el fet que en els pressupostos actuals no s'inclou la despesa d'una quarta escola bressol, serà en l'aprovació dels pressupostos per a l'any que ve, si per a totes les forces polítiques és una prioritat, incloure l'obertura i manteniment d'una escola bressol al centre d'Igualada. Jordi Cuadras, líder de la formació, va dir ahir que «lluitarem perquè sigui una realitat aquesta nova escola bressol al centre de la ciutat i que hi hagi una aposta clara per facilitar l'accés a tothom a l'educació de 0 a 3 anys i a lluitar contra la segregació escolar en tots els trams educatius».

En el marc de la declaració d'objectius feta ahir per al proper curs polític, el portaveu de la coalició, Jordi Cuadras, també va anunciar que proposaran la creació de nous pisos d'habitatge públic, sense especificar dimensions, si bé ha assenyalat que seran «dignes» i per a un inquilí. La força política defensa fer-los també al solar ubicat entre l'avinguda dels Països Catalans i el carrer de Joan Serra i Constansó, al barri de les Comes, on l'Ajuntament té previst construir-hi 24 habitatges, de què Regió7 ja es va fer ressò l'octubre de l'any passat.



Energia solar

Cuadras també va anunciar que proposaran un canvi de model d'abastiment energètic de tots els equipaments municipals, perquè el 100% del consum energètic provingui, ja sigui d'energia solar amb la instal·lació de plaques solars o bé a partir de la compra de volums d'energia produïts per fonts renovables. Sobre la circulació i la mobilitat elèctrica han comentat que s'han posat en contacte amb la Direcció General de Trànsit de l'Estat però que ara mateix no hi ha cap normativa que reguli l'ús del patinet elèctric.

Finalment, la coalició va denunciar les sancions que s'imposen a l'Ajuntament per no assolir els mínims en els volums de reciclatge i va reclamar al govern polítiques efectives per posar punt final a aquesta situació. Igualada, el 2016, va veure com la Generalitat la sancionava amb una multa de 480.000 euros. «Volem que l'Ajuntament sigui un exemple en la lluita global contra el canvi climàtic», va dir Cuadras.