Igualada vol impulsar una candidatura per ser Capital de la Cultura Catalana

L'equip de govern de l'Ajuntament proposarà al ple municipal sol·licitar que Igualada sigui candidata a ser nomenada Capital de la Cultura Catalana de l'any 2022. Aquest reconeixement té com a objectius contribuir a ampliar la difusió, l'ús i el prestigi social de la llengua i la cultura catalanes i projectar el municipi designat.

La presentació de la proposta, que ha tingut lloc aquest dimecres a l'Ajuntament, ha anat a càrrec de l'alcalde, Marc Castells, i del regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals, Pere Camps, i ha tingut també el suport d'Àngels Ponsa, directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques del Departament de Cultura de la

Generalitat.

Marc Castells ha recordat que aquesta iniciativa és un compromís electoral, ja que formava part del programa amb què es va presentar a les eleccions que li han permès revalidar el mandat. L'alcalde considera que "tenim la possibilitat, la capacitat i la potència cultural perquè la nostra ciutat pugui ser una gran capital de la cultura catalana".

A més, ha fet també un paral·lelisme amb l'elecció d'Igualada com a Ciutat Europea de l'Esport i ha indicat que la capitalitat de la cultura catalana permetria "explorar noves iniciatives excepcionals, com per exemple la possibilitat d'establir cicles estables de música o portar grans esdeveniments culturals, a més de l'efecte transformador que pot suposar el debat de cara a la construcció de nous equipaments, com ara l'auditori". Unes fites que, al seu parer, serien més fàcils d'assolir pel fet que amb la capitalitat cultural es podrien aconseguir les inversions més grans de la història en aquest àmbit municipal.

Àngels Ponsa ha destacat que "Igualada ja està molt ben posicionada culturalment en el mapa de Catalunya, però aquest projecte farà que aquesta presència sigui encaramés potent". La directora general ha destacat, com a representant del Departament de Cultura, ha expressat "la voluntat de ser al costat d'aquesta capitalitat cultural que vol exercir Igualada, que de fet ja exerceix, però que ara vol fer aquest salt qualitatiu".

Per la seva banda, Pere Camps ha destacat que "Creiem que aquesta candidatura és una gran oportunitat i, com que considerem que no és una iniciativa només d'aquest equip de govern, sinó de tot l'ajuntament i de tota la ciutat, estem convençuts que tothom s'hi sentirà interpel·lat i que podem comptar amb el suport de tots els grups municipals i de totes les entitats i col·lectius culturals d'Igualada per poder tirar endavant aquest projecte".

La ciutat capital de la Cultura d'aquest any és Cervera i anteriorment també ho han estat Banyoles, Esparreguera, Amposta, Lleida, Perpinyà, Figueres, Badalona, Escaldes-Engordany / Principat d'Andorra, Tarragona, Ripoll, Barcelona, Vilafranca del Penedès, Vic, Reus i Manresa.

L'Organització Capital de la Cultura Catalana, entitat independent creada el 1998, es qui ha implantat i desenvolupa la capitalitat de la cultura catalana en l'àmbit lingüístic i cultural català, que inclou quatre estats europeus. El Parlament de Catalunya va donar suport, per unanimitat de tots els grups parlamentaris, en data 25 de març de 2004, a la Capital de la Cultura Catalana. D'altra banda, l'organització Capital de la Cultura Catalana desenvolupa també campanyes de promoció cultural, amb la voluntat d'ajudar a donar a conèixer el patrimoni cultural ubicat en l'àmbit lingüístic català. Una de les característiques d'aquestes campanyes és que sempre són de participació ciutadana.