Jordà fa una crida als activistes que assalten granges a «reconduir la situació»

Després dels assalts a les explotacions catalanes per part de grups animalistes, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha fet una crida als activistes "que vulguin parlar" a "seure en una taula" i reconduir "la situació". En declaracions a l'ACN des de Calaf, Jordà ha reconegut que està clar que "hi ha un debat que s'ha d'abordar, però amb tranquil·litat".

La titular d'Agricultura entén que "una part de la societat pot considerar que aquestes explotacions no haurien d'existir", però alhora ha volgut insistir en el fet que els responsables d'aquestes "són els principals interessats en la salut dels animals i, per tant, no s'haurien de fer aquestes accions contra les petites explotacions".

A l'assalt del darrer cap de setmana a la granja de conills de Gurb, el Departament d'Agricultura ja va fer ús del protocol específic que s'ha creat per abordar aquestes accions. Així, s'hi van desplaçar tant agents dels Mossos –per tal de poder actuar contra els assaltants-, com els veterinaris -per poder aixecar acte sobre els efectes que l'actuació ha pogut tenir en els animals. "A banda de la vulneració de la propietat privada, hem de vetllar per la bioseguretat a les granges i la salut dels animals", ha afegit la consellera.