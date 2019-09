L'Ajuntament d'Òdena diu «no» al polígon de Can Morera

Els regidors de FEM (ERC-AM) i Òdena a Fons van votar ahir al vespre presentar al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la «moció a favor d'un creixement respectuós i sostenible a Òdena», la qual demana un creixement de taca d'oli per a la creació de noves iniciatives industrials per al municipi d'Òdena. La cita es va acompanyar amb una desena de tractors ocupant la plaça Major del poble, davant de la façana de l'ajuntament, convocada per Unió de Pagesos i a la qual també s'hi van concentrar membres de Per la Conca.

Segons l'alcaldessa del municipi, Maria Sayavera, el consistori està parlant amb Agustí Serra, secretari d'Hàbitat Urbà i Territori del departament de Territori i Sostenibilitat, el qual coneix la situació actual.

La moció, presentada d'urgència, no va agradar al cap de l'oposició i membre del Partit Socialista de Catalunya (PSC) Francisco Guisado, que va assenyalar que no és un tema urgent i va lamentar que en la informativa de plens hi aparegués, en un principi, una moció d'urgència que es va canviar per la tractada al ple, dos dies abans del dijous.

Andreu Garcia, regidor del grup Òdena a Fons va declarar seguir acompanyant al govern del municipi, confiant en el seu tarannà, va demanar disculpes a l'oposició per no haver fet reunions prèvies per trobar punts d'entesa, però a la vegada van defensar la posició de la tramitació d'urgència perquè el departament de Territori i Sostenibilitat ja està treballant amb el Pla Director. També va convidar a «tothom qui vulgui buscar alternatives, per trobar espais adients a aquests usos». Garcia també va assenyalar que «Òdena no és el pati del dar-rere de cap altre municipi i la ciutadania d'Òdena ha de ser comunicada sobre les activitats» i projectes que es volen dur a terme abans de ser anunciats a la premsa.

Per la seva part, Sayavera va anunciar que «tenim ja demanada una reunió amb el departament per fer-los arribar el posicionament. En aquest sentit volem demanar si tenen algun tipus de proposta sobre el projecte que estan treballant». L'alcaldessa també va dir que «demanem més que una oposició al projecte, defensem una ordenació urbanística del creixement a partir de taca d'oli, a partir dels polígons industrials ja existents, no pas aïllats, com els presentats al Pla dels Ametllers i el de Can Morera, on entenem que no hi ha cap altra infraestructura ni cap creixement al seu voltant al respecte».

Per a Joan Vidal, coordinador comarcal d'UdP, és una tranquil·litat que el ple rectifiqués davant el projecte de requalificació. Per a Josep Baulida, membre de Per la Conca, tot i els recordatoris de Guisado sobre el fet que qui té la darrera competència per fer efectiu el pla Director és la Generalitat, va defensar que «la Generalitat ha manifestat que ha de tenir en compte els alcaldes, en les posicions actuals, però ja es veurà», va concloure.