L'Agro Alta Segarra reuneix més de 650 professionals

Amb més de 650 persones assistents a les ponències del primer dia de la 4a edició de l'Agro Alta Segarra i més d'una quinzena d'expositors i firmes tecnològiques, la fira de referència del sector agrícola de la Catalunya Central va arrencar amb èxit d'assistència professional la primera jornada de l'edició d'aquest any. Per a Teresa Jordà, consellera del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat, és fonamental la transferència del coneixement al territori i fer-ho de forma directa amb el sector agrícola, i va destacar, d'una banda, les jornades que farà l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) del DARP –jornades que ja es feien a Calaf i que aquest any s'han inclòs a la fira– i, de l'altra, la posició estratègica d'Agro Alta Segarra de Calaf com a «capital del sector en innovació» agrària.

Amb un primer dia centrat en les conferències, durant el matí es va fer la ponència tècnica de «RECOMEX. Resultats d'assaigs i innovacions en cultius extensius d'hivern», la qual va tenir 400 assistents. Abans del migdia ja hi havia més de 250 inscrits per a la jornada de camp centrada en el control de les males herbes mitjançant sistemes mecànics: «Desherbatge mecànic i sembradora elèctrica».

L'Agro Alta Segarra és l'única fira del sector «activa i dinàmica», com va assenyalar l'alcalde de Calaf, Jordi Badia, en la qual hi ha demostracions en directe de les novetats que es fan sobre el terreny gràcies a les extensions que ofereix el municipi. Badia també va dir que «hem augmentat el nombre d'expositors, s'ha afegit aquest any una nova firma de tractors i hem canviat la disposició amb un format circular». Segons Badia, la finalitat de la fira no és competir amb altres fires del sector, sinó «donar informació als professionals agraris, perquè, entre altres coses, està molt ben situada dins del calendari agrícola, entre la collita i la nova sembra. En aquest sentit, és un bon moment per, d'una banda, reflexionar amb les jornades de l'IRTA, valorar cap a on ha d'anar el sector agrícola i, de l'altra, oferir les innovacions tecnològiques amb l'única fira del sector que ofereix demostracions», va posar en valor Badia.



El repoblament agrícola

Amb una setmana sencera sota nivell 3 d'alerta en el Pla Alfa aquest estiu i amb l'incendi de Capellades, la reocupació del camp amb l'activitat agrària i ramadera és una acció que ha de permetre minimitzar els riscos d'estius cada cop més càlids. Enfront la crisi de la baixada de preus de grans compradors de raïm oberta pel sector i que en comptes d'oferir projectes de futur per a joves emprenedors que vulguin viure de la vinya i, per extensió, de l'agricultura, Jordà va manifestar en declaracions a Regió7 que «són dues problemàtiques diferents, però una té a veure amb l'altra. El sector agroforestal, ramader i agrícola és imprescindible en tots els sentits i també en prevenció d'incendis. És evident que si cada vegada s'abandona l'activitat agrícola al territori, cada vegada hi ha més bosc. I el bosc és difícil que es gestioni perquè entre el 60 i el 75% de la massa boscosa del nostre país és privada», va detallar Jordà.

La consellera també va recordar que, fruit de l'incendi que va cremar més de 6.000 hectàrees a les Terres de l'Ebre, es va veure un cop més que l'afectació sobre zones conreades era diferent. «Això ens porta a fer inversions per evitar el despoblament, inversions com impulsar el rec de suport».