Milers de persones omplen la 46a Botiga al Carrer d'Igualada

La concentració d'un centenar de comerços amb parada al tram oest del passeig Verdaguer no va desanimar ahir els comerços del centre d'Igualada, que van treure els romanents de gènere de la temporada d'estiu durant el dar-rer dia de les rebaixes, en la 46a edició de la Botiga al Carrer, per fer net d'estocs el màxim possible per encarar així amb els prestatges a punt la temporada tardor-hivern.

A punta i punta de l'estesa d'estands del passeig, un castell inflable al cap oest i una nòria a l'est concentraven famílies que veien gaudir els més petits, mentre al llarg del dia milers de persones passejaven i compraven durant la quaranta-sisena de la celebració comercial.

Fonts d'Igualada Comerç, sense aventurar-se a dir una xifra concreta, explicaven que al llarg del matí l'afluència de gent havia satisfet les expectatives i que durant la tarda l'assistència havia baixat una mica perquè la gent passeja més pel centre de la ciutat, un fet que, assenyalen, es repeteix en cada edició. A la iniciativa comercial de venda dels darrers productes de calçat, moda, complements i roba per a infants i nadons que els comerços oferien s'hi van afegir tallers de costura per a nens i nenes, estands amb material escolar, ofertes en electrònica i informàtica, així com iniciatives solidàries com Càritas, ubicades al costat del castell inflable.