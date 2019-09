El cap de llista d'Ara Copons parla sobre la dificultat de tirar projectes endavant amb pocs recursos econòmics

Àlex Prehn (Barcelona, 1962) treballa com a terapeuta i des del 26 de maig és alcalde de Copons. Va anar a viure al municipi anoienc fa sis anys buscant un nou estil de vida. Va conèixer Copons, la vila, els horts i, segons ha explicat a Regió7, ara en cultiva alguns. Com comenta, en arribar «vaig conèixer gent molt generosa que va ajudar-me i va ensenyar-me. I és a través d'aquestes vivències que vaig connectar amb els veïns i veïnes. En el moment en què van venir eleccions i vam decidir presentar-nos només vaig posar una condició, la de no formar part de cap partit polític, sinó d'una agrupació d'electors que som aquí per servir el poble, els 306 habitants de Copons. Aquesta és la il·lusió de l'equip que formem Ara Copons».



Quines inversions podrà fer Copons per si mateix durant aquesta legislatura?

Som un micropoble, i amb la capacitat de recaptació que tenim, sols no podem fer gaire. Volem acabar d'arreglar la Barraca, el local social del poble, que actualment per problemes d'estructura està en risc d'esfondrament. També lluitem per aconseguir equipar el municipi amb una depuradora, perquè molts pobles petits no en tenim. I a curt termini volem tenir acabada la Rectoria i l'escola del poble, que es troba en la quarta fase de les cinc projectades. Esperem que per al 2020-21 estigui acabada.

Quants alumnes hi teniu?

Aquest any seran 40-42 alumnes.

Per què dieu que no podeu fer gaire?

Podem fer molt però amb certes limitacions, perquè tenim un ajuntament que no té gaires ingressos. En el terreny econòmic, el projecte d'Ara Copons és sanejar-lo. Volem trobar suport en empreses i fundacions privades per a les inversions. També tenim clar que no podem fer inversions que no estiguin subvencionades, perquè no ens les podem permetre.

I per què no hi ha diners?

Perquè som molt pocs habitants. L'Ajuntament pot cobrar els impostos de l'IBI, l'impost de vehicles i els permisos d'obres. A Copons hi ha molt pocs negocis o botigues i això repercuteix directament en la recaptació de l'Ajuntament.

Considera que el municipi arrossega alguna mancança que no s'hagi resolt en els darreres legislatures?

Sentim que no s'han pogut arranjar alguns punts perquè sabem que la limitació econòmica és la que té el poble. El principal objectiu d'Ara Copons és cohesionar de nou el poble. Volem consensuar amb la gent tot el que entenem com a projectes de millora per al poble, que les propostes siguin valorades per la gent.

Quin seria el proper punt a tractar amb la ciutadania?

Un dels problemes que existeixen al poble és l'accés a l'habitatge del jovent. Els nois i noies de Copons no saben què fer quan es volen emancipar, perquè al municipi no tenim habitatge. Hem creat la conselleria de Joventut amb la qual ens reunirem per recollir i treballar aquestes i altres preocupacions.

En quines propostes treballen per reactivar l'activitat econòmica de Copons?

Volem aconseguir que la gent vulgui recuperar i pugui gestionar els horts de Copons per atreure persones amb ganes de cultivar producte ecològic. És un dels projectes que vam presentar en campanya, poder generar vertader producte ecològic, de proximitat, per abastir restaurants de la zona. Tota la part de dalt de Copons són horts emmurallats. És un projecte que es pot engegar. Volem parlar amb els propietaris dels horts, de quina manera podem canalitzar l'ús dels espais perquè la gent que vulgui pugui començar a cultivar producte distintiu.