Els restaurants de la Fira de la Vinyala cuinaran 1.500 quilos de cargols

Òdena es prepara per cuinar aquest diumenge 1.500 quilos de cargols en la Fira de la Vinyala, que arriba a la novena edició. La previsió de l'organització és que entre els restauradors, la Confraria de la Vinyala i l'entitat gastronòmica El Cargol Graciós cuinin aquesta tona i mitja del popular cargol, molt habitual a la zona. Aquesta edició, la fira tornarà a celebrar-se al parc de la Font, en lloc de la plaça de l'Ajuntament, després de l'èxit de l'any passat i la bona valoració del canvi d'ubicació per part de firaires i públic en general.

D'altra banda, la fira espera un total de 47 expositors, entre els quals hi haurà 13 restauradors més la Confraria de la Vinyala i l'associació gastronòmica El Cargol Graciós, que cuinaran les millors receptes amb vinyales. També hi haurà desenes de firaires, talleristes i altres expositors. El parc de la Font s'omplirà durant tot el matí d'experts i aficionats del món dels cargols.

Els visitants podran gaudir d'un matí ple d'activitats i degustar multitud de plats elaborats a base de vinyales des de les 10 del matí fins al migdia. Les degustacions es podran fer allà mateix en unes taules habilitades per a l'ocasió, o bé emportar-se-les en carmanyoles especials. L'animador Pep Callau serà l'encarregat d'amenitzar la jornada i animar tothom a gaudir de l'esdeveniment i els actes que vagin transcorrent.

Després de la bona experiència dels dos darrers anys, i per evitar cues, es tornarà a comprar directament amb euros als restauradors i firaires. Només caldrà bescanviar euros per la moneda «vi-nyalons» per adquirir degustacions de les receptes de vinyales que cuinaran la Confraria de la Vinyala i l'entitat gastronòmica convidada El Cargol Graciós, del barri de Gràcia de Barcelona.

Aquest any es reedita per segon cop el premi «Troba la vinyala esquerrana». Qui trobi una closca que giri al contrari de les agulles del rellotge obtindrà un premi que consisteix a gaudir de tots els sopars de la Confraria de la Vinyala durant un any.

I una festa de la verema

En el marc de la mateixa fira, se celebra també la Festa de la Verema. A les onze del matí començarà la tradicional trepitjada de raïm a càrrec de les pubilles i hereus i de tothom que s'hi vulgui sumar. En acabar, els assistents a la demostració podran tastar el most resultant del procés i se sortejarà una bota de mistela.

Es podrà visitar el mercat de productes artesans alimentaris i un mercat del cargol amb productors de cargols, estris emprats en el món del cargol (cargoleres, llaunes, cassoles...) i altres productes derivats. Hi haurà diferents activitats i espectacles al parc de la Font, però amb algunes novetats respecte d'anys anteriors, com ara l'actuació musical amb txalapartes, uns instruments de percussió del País Basc. També hi ha previstes demostracions d'antigues activitats vinculades al cargol en general, i activitats infantils; inflables, activitats gastronòmiques i curses infantils de vinyales.