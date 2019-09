Calaf viu una festa major popular amb un record als ajuntaments democràtics

Calaf ha celebrat la seva Festa Major del 6 al 9 de setembre amb alguns concerts de formacions que són prou conegudes, com Oques Grasses, orquestres com Cimarron i Gerunda i algun grup històric, com Celtas Cortos. Durant la festa major també s'han recordat els 40 anys d'Ajuntaments democràtics. Pere Soriguera, primer alcalde de la vila fa 40 anys amb les primeres eleccions municipals democràtiques després del franquisme, va ser el pregoner d'aquest any en l'acte celebrat del divendres 6 a la plaça dels Arbres mentre es realitzava el sopar popular. "Vam entrar els 3 grups a l'Ajuntament sense majories. Calia entendre's i així va ser. Hi havia molt esperit de servei i ganes de fer coses. Veníem d'on veníem i s'havia lluitat molt per aconseguir-ho. No pensàvem pas tots igual però calia engegar i treballar. I així ho vam fer", va recordar Soriguera en el seu discurs. L'exalcalde, va repassar algunes de les fites aconseguides aquells anys al municipi i també va lamentar la situació política actual que va titllar d' "evolució retrògrada".

Jordi Badia, actual alcalde, va destacar durant el seu discurs l'encert fa quatre anys de plantejar una Festa Major participativa, pensada i feta des del poble i per al poble on la majoria d'actes estan organitzats per les associacions de Calaf. "Aquesta és una de les grans fortaleses de la vila, el seu teixit associatiu, format per més de quaranta associacions d'una diversitat sorprenent que ens enriqueix i ens completa", va destacar.

Al llarg dels cinc dies, la Festa Major de Calaf ha comptat amb més de quaranta activitats de les quals, una trentena han estat organitzades per les mateixes entitats com: les sardanes; el sopar popular; la festa holi; els tornejos esportius de botifarra, tenis o escacs; les curses de lokus; el teatre; la ballada de la Metredansa, el correfoc, les barraques o les exposicions, entre d'altres.

D'altra banda, la programació dels concerts i balls ha comptat amb algunes de les propostes musicals més valorades del moment i alguns grans clàssics com l'espectacle "Donem-li la volta al cos" de Xiula pels més menuts; el concert de Celtas Cortos o Oques Grasses la nit de dissabte; o els balls amb l'Orquestra Gerunda o Cimarron.

Al llarg de les nits de Festa Major es va habilitar un Punt Lila, un servei d'informació i acompanyament per a la prevenció i detecció de situacions de violència masclista. A més, aquest també va comptar amb el suport d'una vintena de voluntàries que feien de "dones de vetlla" i que estaven acreditades amb un braçalet i distribuïdes entre el públic assistent als actes.

El màping torna a deixar bocabadats els assistens a l'espectacle

Enguany es va apostar de nou per cloure els actes de Festa Major amb un espectacular màping musical i castell de focs a la façana de l'església de la plaça Gran. Durant 20 minuts, les imatges projectades van fer un viatge pels paisatges i monuments emblemàtics de Catalunya i per les tradicions gastronòmiques i culturals compartides. A més, també es va recordar a tots els calafins nascuts el 2019 i aquells qui ens havien deixat recentment. En acabar l'espectacle audiovisual, va començar la pirotècnia.