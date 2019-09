Igualada acull dissabte un festival de la cuina vegana a la zona de Les Comes

L'avinguda dels Països Catalans, a la zona de Les Comes, a Igualada, acull dissabte el Festival Naturveg. La mostra, que arriba a la tercera edició, pretén portar a la capital de l'Anoia les principals novetats a l'entorn d'aquest model alimentari i, enguany, vol fer-ho intensificant "el caire familiar de la mostra i la jornada". L'edició d'aquest any l'han presentat Patricia Illa, regidora de Promoció de la Ciutat i Esports, i Joan Boix, representant de l'Associació d'Establiments Nou Centre, organitzadora del Festival.

El gruix del Naturbveg es concentarà en les xerrades i les demostracions culinàries i els show cookings en seran el plat fort. Aquest anys hi participaran coneguts xefs vegans, restauradors i cuiners igualadins, professors de cuina, escriptores i influencers, com Miriam Fabà, de Veganeando, Jenny Rodriguez o l'ecoxef Pilar Ibern, i els grups musical igualadins Les Pastes de la Iaia, Blackstars Cover i el duo Marta Bossa i Biel Jorba. També és durà a terme un taller introductori de Nordic Walking i una caminada pràctica, amb Isidre Tort. Per primer hi cop tindran un important protagonisme cuiners, restauradors i especialistas en nutrició vegana igualadins, amb Oriol Calics, Joan Fontanella o Angel Sanromà.

El Festival cerca incrementar el seu carácter familiar i obert a tothom, amb actuacions musicals en directe durant tot el dia, jocs Infantils i activitats de cultura natural i vegana. També hi haurà degustacions de productes vegans a càrrec d'establiments de la ciutat, els espais d'OpciNatura, Canaletas i Cor Verd, amb apareitius i cuina vegana amb robot i Pilar Ibern fent demostracions en petit format, i serveis de teràpies naturals, amb classes en directa de ioga a càrrec de Narayana, xerrades i conferències. També hi exposaran les seves pintures artistes locals, segons han explicat fonts de l'organització.

La regidora Patricia Illa va refermar el compromís de l'Ajuntament d'Igualada amb aquest festival i amb totes les iniciatives que fomentin una alimentació sana i Joan Boix va remarcar que l'eix principal del festival és la cuina com a motor d'una vida més equilibrada. Els organitzadors volen consolidar Naturveg com la jornada més important de veganisme a Catalunya. "No existeix a casa nostra un festival propi de referència, més enllà de franquícies foranes, i Igualada està preparada per ser-ho. Té capacitat d'organització i de lideratge per ser un punt verd en el mapa d'un camp en plena fase d'expansió", van destacar.