Igualada comença el curs de primària i secundària amb 7.153 alumnes

7.153 alumnes han iniciat el curs escolar a Igualada, unes xifres molt similars a les del curs passat, que sumaven 7.162, segons ha informat l'Ajuntament d'Igualada El repartiment de l'alumnat segons els nivells ha estat de 1.313 alumnes a educació Infantil, 3.204 a primària i 2.636 a secundària. Pel que fa als estudis postobligatoris, que inclouen cicles formatius, batxilletat i PFI-PTT, la xifra supera els 2.600 alumnes. Les classes dels cicles formatius de grau superior començaran el dimecres 18 de setembre, tal com marca el calendari oficial del Departament d'Educació de la Generalitat.

Entre les novetats d'aquest curs, pel que fa a l'ensenyament postobligatori, per primer cop es podrà fer el Batxibac en un centre públic, concretament al Badia i Margarit, tot i que es faran les classes al Milà i Fontanals, ja que el nou edifici està en construcció.

L'Institut Milà i Fontanals amplia la seva oferta educativa amb un PFI-PTT de la família professional d'Electricitat i Electrònica, i un nou Itinerari Formatiu Específic (IFE).

D'altra banda, avui també s'han iniciat les classes de graus universitaris al Campus Igualada de la Universitat de Lleida, tant al campus Pla de la Massa com al campus de la Teneria.

La regidora d'Ensenyament, Marisa Vila, ha aprofitat aquest inici de curs per enviar un missatge a tots els centres educatius en què desitja que: "Fem entre tots que Igualada sigui una ciutat educadora amb una escola inclusiva, equitativa i que aposti per l'educació dels valors i el desenvolupament de les competències de la diversitat de tots els estudiants, amb l'objectiu d'aconseguir l'èxit escolar".

Xerrada d'inici del curs escolar

El dijous 19 de setembre tindrà lloc l'acte d'inauguració del curs escolar 2019-2020, que es farà a les 18.30 h, al Teatre Municipal de l'Ateneu.

L'acte consistirà -com ja és tradicional- en el reconeixement als 17 mestres i professors de la ciutat que aquest any es jubilen, i a continuació Neus Sanmartí Puig, doctora en Ciències Químiques i catedràtica honorària de Didàctica de les ciències a la Universitat Autònoma de Barcelona, oferirà una conferència amb el títol "L'avaluació en el marc d'un aprenentatge competencial".

Obres de manteniment i millora a les escoles públiques

Per altra banda, durant l'estiu l'Ajuntament d'Igualada ha aprofitat les vacances escolars per realitzar diferents obres de manteniment i millora a les escoles públiques i a les escoles bressol municipals. Concretament, s'han fet les obres per a l'accessibilitat de la biblioteca a l'Escola Ramon Castelltort, l'arranjament de cobertes i l'adequació dels lavabos de l'escola Emili Vallès, s'ha substituït una caldera i s'ha fet un tractament antilliscant a l'Escola Garcia Fossas, s'ha renovat la instal·lació elèctrica de l'Escola Gabriel Castellà, i s'han instal·lat diferents jocs als patis de les escoles bressol municipal. Tota aquesta inversió ha suposat un cost de 120.000 €.