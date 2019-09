Calaf tanca la festa major amb un record pel primer ajuntament democràtic

Calaf ha celebrat la seva festa major del 6 al 9 de setembre amb alguns concerts de formacions que són prou conegudes, com Oques Grasses, orquestres com Cimarron i Gerunda i algun grup històric, com Celtas Cortos. Durant la festa major també s'han recordat els 40 anys d'ajuntaments democràtics.

Pere Soriguera, primer alcalde de la vila fa 40 anys amb les primeres eleccions municipals democràtiques després del franquisme, ha estat el pregoner d'aquest any en l'acte celebrat el divendres 6 a la plaça dels Arbres mentre es feia el sopar popular. «Vam entrar els 3 grups a l'Ajuntament sense majories. Calia entendre's i així va ser. Hi havia molt esperit de servei i ganes de fer coses. Veníem d'on veníem i s'havia lluitat molt per aconseguir-ho. No pensàvem pas tots igual però calia engegar i treballar. I així ho vam fe», va recordar Soriguera en el seu discurs. L'exalcalde va repassar algunes de les fites aconseguides aquells anys al municipi i també va lamentar la situació política actual que va titllar d' «evolució retrògrada».

Jordi Badia, actual alcalde, va destacar durant el seu discurs l'encert fa quatre anys de plantejar una festa major participativa, pensada i feta des del poble i per al poble on la majoria d'actes estan organitzats per les associacions de Calaf. Entre altres activitats, el mapatge és una de les que tenen més bona valoració.