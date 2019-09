L'interès pel veganisme omple els tallers de cuina del Naturveg d'Igualada

El festival de tendències gastronòmiques Naturveg d'Igualada va reunir ahir més d'un centenar de persones, que al llarg del dia van assistir a les ponències de professionals i divulgadors del veganisme. A la vegada, el públic va ramblejar per l'estesa de parades situades a l'avinguda dels Països Catalans. Es va poder assistir a diferents xerrades gastronòmiques, en què es podia aprendre a fer farcits vegans amb Oriol Càlichs; una master class amb el professor de cuina i nutricionista David Gasol; receptes de cuina amb Joan Fontanella, de l'espai igualadí de restauració Bitok, i un tast d'aperitius vegans que va oferir l'espai de restauració de Joan Boix.

A la tarda, les ponències de Dàlit Natura sobre les energy balls; la xerrada «Viure vegà al segle XXI», amb Jenny Rodríguex, i la presentació «L'energia dels aliments» amb Àngel Sanromà es van intercalar amb els show cooking de Míriam Fabà, i la demostració «Veganeando» amb la «La nova cuina per gaudir en plenitud de la vida», amb Pilar Ibern.

Al llarg de la fira es va poder participar en sessions de reflexoteràpia, mostres de quiropràctica o relaxar-se com si s'estigués en una sala de massatges. L'alimentació també va ser present a la fira amb parades de fruits secs ecològics, de nutrició a base de batuts i cremes, solucions per a la pell o productes de bellesa fets a base d' Aloe vera. Les parades amb orfebreria i l'oferta de literatura vegana van complementar l'oferta comercial de l'esdeveniment.

Regentant els diferents estands hi havia Luisa Crespo, d'Armonizen, que va compartir parada amb Quirocreixent: «Vinc des de la primera edició i oferim solucions per harmonitzar la llar i la persona amb elements de decoració zen i fengshui. Des de Quirocreixent s'ofereixen teràpies naturals i activitats dirigides, com meditació, ioga, pilates o txikung, una art marcial semblant al taitxí», va detallar. L'estand també oferia un espai de massatges terapèutics «i relaxants, on fem sessions d'acupuntura, osteopatia, psicologia, reiki, estudis de fengshui i reflexoteràpia», va enumerar Crespo.

De Tarragona venia el responsable de l'editorial Diversa Ediciones, Carlos Gutiérrez. «Som l'única editorial especialitzada que existeix a l'Estat espanyol i aquí presentem llibres de receptes de cuina, assaigs relacionats amb el veganisme i llibres infantils», va presentar l'editor. «Ens considerem activistes culturals perquè, si bé part del nostre públic és vegà, com en els restaurants, no tot el públic ho és. Volem ampliar el món vegà, també, amb la literatura infantil», va dir Gutiérrez.

Meritxell Santacana, d'Herbalife, oferia nutrició substitutiva o complementària per aconseguir rebaixar pes: «Fem avaluacions corporals i balnearis especials perquè coneguin productes de nutrició externa, complements i batuts nutricionals, que es preparen amb aigua i llet», detalla Santacana.

Per la seva part, Ramon Gené, gerent de Dàlit Natura i conductor d'una de les xerrades de la jornada, presentava a la seva parada productes ecològics d'alimentació. «Venem llavors activades d'ametlla, carbassa, gira-sol i quinoa preparades per posar-les amb aigua, perquè germinin i siguin consumides en el moment en què tenen més ferro. També oferim barreges de dàtil amb garrofa, amb coco, orellana amb garrofa o figa amb gingebre. I a la xerrada de la tarda presentarem les energy balls, un producte nou que, a diferència de les barretes energètiques, estan premsades en fred i estan fetes a base d'orellana, panses i dàtils, amb vuit gustos i combinacions diferents: coco, cacau, garrofa i sal, sèsam, remolatxa, carabassa, cacauet i cigró i matxa», enumera Gené.

La tercera edició del Naturveg, el festival vegà i cent per cent vegetarià d'Igualada, és una mostra de la gastronomia vegetariana, la cultura vegana i l'activisme animalista, junt amb la presentació d'activitats i teràpies homeopàtiques.