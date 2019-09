Olesa organitza activitats per la Setmana de la Mobilitat

Olesa de Montserrat ha programat múltiples activitats amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i la importància de fer servir el transport públic en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre.

«Es tracta de promoure, per exemple, la bicicleta, el patinet i la mobilitat a peu», explica Joan Soler, membre del departament de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olesa.

Precisament, per tal de fomentar l'ús del transport públic, al llarg de tota la setmana, el bus urbà (la línia M2) serà gratuït. El regidor de Mobilitat de l'Ajuntament d'Olesa, Jordi Martínez, destaca la importància que des de les administracions es prenguin iniciatives en aquest sentit, que hi hagi una forta aposta política per promoure la mobilitat sostenible i segura. «L'administració ha de dur a terme iniciatives perquè no s'agafi tant el cotxe, com per exemple fent aparcaments dissuasius, com el que ara s'està habilitant en una de les entrades del municipi, millorar les comunicacions a peu, com fer les voreres més amables, més amples i adaptades per a les persones amb mobilitat reduïda, i millorar el transport públic, augmentant la seva freqüència de pas». A més, afegeix que «en el cas d'Olesa tenim el problema de les urbanitzacions que estan més allunyades del centre, però els residents tenen el mateix dret a tenir transport públic amb freqüència i, per això, estem estudiant la possibilitat d'altres iniciatives, com és el cas del transport a demanda». Hi haurà caminades i sortides en bicicleta.