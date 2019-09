Olesa ret un emotiu homenatge de comiata les monges paüles

Olesa de Montserrat va acomiadar ahir amb tots els honors les set germanes paüles de la congregació Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.

Una missa, un dinar i un acte al teatre de la Passió van servir per agrair la tasca feta al municipi per les germanes Josefa, Amelia, Pilar, Ascensión, Presen, María Teresa i María Dolores, i les 28 germanes que aquests 90 anys han viscut i treballat pel poble. L'homenatge, organitzat per l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, tenia la col·laboració de l'AV del Barri Antic, els Joves de Santa Oliva, la par-ròquia de Santa Maria, la Passió d'Olesa de Montserrat, i diferents entitats de la vila.

Els actes van començar al migdia, amb una missa solemne presidida i oficiada pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, que es va celebrar a la parròquia de Santa Maria d'Olesa, en la qual va assegurar que «Olesa ha estat regalada durant els darrers 90 anys per la presència, el carisma i el servei de les monges paüles».

Al migdia es va fer un dinar, amb autoritats locals i representants d'entitats, i a la tarda es va tancar la jornada amb un acte al teatre de la Passió que va reunir unes 700 persones.