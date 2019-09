Buff reparteix 20.000 euros en ajuts entre 24 entitats esportives de l'Anoia

L'empresa igualadina BUFF ha repartit 20.000 en ajuts entre una vintena llarga d'entitats esportives de l'Anoia. L'empresa va rebre una trentena de sol·licituds i 24 són les que han presentat propostes adients a les bases. Les propostes es van recollir el passar mes de juny.

L'import total de l'ajut era de 20.000,00€ que s'ha distribuït entre les entitats. Buff ha tingut en compte el número de federats en edat escolar entre 6 i 12 anys (1.5 punts per federat) de les entitats, el número de federades femenines majors de 12 anys (1.5 punts per federat) i el número d'esportistes no inclosos en les dues categories anteriors (1 punt per federat).

D'aquesta manera, la puntuació més alta ha estat per al CF Igualada que, amb un total de 619 punts, ha pogut tenir accés a un ajut de .079,60€, seguit del CB Igualada amb 527,5 punts i 2.624,38€ i el CA Igualada amb un total de 419,5 punts i 2.087,06€. David Camps, Director General de BUFF® ha comentat que "BUFF® i l'esport formen una parella indivisible des dels inicis de la marca. Amb aquest tipus de suport, la marca vol recolzar i promoure tota pràctica esportiva que fomenti l'aprenentatge i la difusió dels valors esportius i educatius i també ho vol fer en el seu entorn més proper."

Fonts de l'empresa indiquen que "aquesta iniciativa esdevé una evolució natural de les accions de responsabilitat social que duu a terme de forma habitual, totes elles emparades dins del seu programa "Do more now".