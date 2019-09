El govern socialista de Vilanova ha de canviar la retribució a una regidora per problemes legals

L'equip de govern de Vilanova del Camí ha hagut de modificar els acords de sous i indemnitzacions de regidors perquè un informe dels serveis jurídics de l'Ajuntament posava en dubte la legalitat del pagament de 550 euros a la regidora Laura Pavón (PSC) per cada assistència a la Junta de Govern. Pavón hi assistia com a convidada, però no formava part del cinc representants legals que va nomenar l'alcaldessa, la també socialista Noemí Trucharte. Amb el canvi, la regidora passa a tenir una assignació de sou, amb una jornada reduïda i una retribució de 7.700 euros anuals. L'acord es va presentar i aprovar en la sessió plenària de dilluns al vespre, amb el vot de qualitat de l'alcaldessa, ja que els partits de l'oposició hi van votar en contra i Junts x Vilanova es va abstenir.

Aquest punt es va presentar, segons Noemí Trucharte, alcaldessa de Vilanova del Camí, per sortir de la situació al·legal respecte el cobrament d'aquestes indemnitzacions, després d'haver rebut un informe dels serveis jurídics de l'Ajuntament que fallaven com a no recomanable aquesta pràctica. Per l'alcaldessa i també advocada, la decisió presa «no és il·legal» perquè en aquest cas «cap llei prohibeix una indemnització». Va comparar la situació amb errors tècnics com els succeïts durant la legislatura passada, on a algun regidor de l'oposició se li va ingressar, indemnitzacions de més per assistir a un número de plens superior al què en realitat havien assistit.

Segons ha respost Francisco Palacios, de Vilanova Alternativa (VA!), el concepte d'alegalitat descrit per Trucharte no s'ajusta al què sí ve descrit per llei, segons la qual, tenen dret a cobrar els 5 regidors titulars de la Junta de Govern: «vostè no s'explica bé», va dir-li a Trucharte. Palacios que, junt amb la resta de forces de l'oposició va defensar el treball remunerat dels regidors del consistori, va lamentar que "novament", el ple serveixi per encarrilar decisions de govern preses en plens anteriors que, per un motiu o altre, en aquest cas, l'informe negatiu dels serveis jurídics, no s'han fet amb el consens adient ni amb tota la informació donada a l'oposició.

Per a Vanesa Gonzàlez, portaveu de Vilanova 365 (V365) la qüestió no ha estat un error tècnic, perquè una cosa és que un tècnic s'equivoqui entrant un número d'assistències a plens, on després es tornaven els diners, que «sabent que algú no forma part de la Junta de Govern, cobri. No és el mateix»,va insistir.

Trucharte va explicar que a l'endemà de la comissió informativa on es comunicava a la resta de grups el punt a tractar al ple sobre la situació de Pavón, va córrer un whatsapp dient mentides sobre la regidora Pavón. L'afirmació va ser rebutjada de forma enèrgica per tots els grups de l'oposició, però l'alcaldessa va insistir en dir que «demanem respecte per tots els regidors, és una calumnia contra una regidora de govern. Sigui de govern o l'oposició, qui vulgui menystenir l'honor d'un regidor, podrà ser perseguit de forma jurídica», Marc Bernáldez, d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), com també Palacios, l'han animat a denunciar algú si ho trobava pertinent, assenyalant que aquest punt, tota l'oposició «el coneixíem des de feia un mes».



La figura del Jutge de Pau la triarà el TSJC

El consistori de Vilanova del Camí no s'ha posat d'acord en escollir les persones que ostentaran els càrrecs de jutge de Pau titular i substitut. La candidata per l'equip de govern, Victòria del Carmen, no té el suport de JxV, ERC i V365, els quals defensen que el jutge sigui Josep Minguet, que té 9 anys d'experiència com a com a substitut.

En aquest cas, si bé hi ha hagut una segona ronda de votacions i el vot de qualitat de l'alcaldessa, no ha servit per sumar una diferència suficient ja Junts x Vilanova no va votar amb el govern per tirar endavant el punt i l'elecció serà determinada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.