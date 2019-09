Buff reparteix 20.000 euros a entitats esportives

L'empresa igualadina Buff ha repartit 20.000 euros en ajuts entre una vintena llarga d'entitats esportives de l'Anoia. L'empresa va rebre una trentena de sol·licituds i 24 són les que han presentat propostes adients a les bases.

L'import total de l'ajut era de 20.000,00 euros que s'ha distribuït entre les entitats. Buff ha tingut en compte el nombre de federats en edat escolar entre 6 i 12 anys (1.5 punts per federat) de les entitats, la quantitat de federades femenines majors de 12 anys (1,5 punts per federat) i el nombre d'esportistes no inclosos en les dues categories anteriors (1 punt per federat).