Abrera alça el porró per retrobar-se amb la gastronomia de proximitat

Abrera es disposa a celebrar la Fira Gastronòmica dels Porrons, la segona edició d'un certamen que creuen que es pot consolidar. Se celebra els dies 27 d'octubre, el dissabte 28 i el diumenge 29 de setembre. Es tracta d'una proposta de fira gastronòmica que munta l'Ajuntament en col·laboració amb l'Associació de Gastronomia i Turisme (AGT), establiments i entitats abrerenques.

La mostra vol ser un aparador per als productes de proximitat, i recordar el passat agrícola d'una població que avui mira molt més cap a la indústria. A la fira hi ha propostes gastronòmiques dels menús d'aquella època, activitats per a tota la família, exposicions, esdeveniments culturals, mostres de l'activitat agrícola d'abans i d'ara i l'emblemàtic concurs de l'aixecament del porró.

El divendres dia 27 de setembre, al carrer Rebato, es recupera el concurs d'aixecar el porró, que posarà a prova els participants: intentaran recuperar les ges- tes dels antics concursants de la N-II.

També s'hi podrà veure una exposició de fotografies antigues i una mostra dels plats que es cuinaven als històrics hostals.

I el cap de setmana, el dissabte 28 i el diumenge 29 de setembre, el Parc de Can Morral serà el centre de la fira, amb espais gastronòmics on s'oferiran els plats que proposaven els hostals i tavernes del nostre poble.

Fa unes dècades, el municipi d'Abrera era conegut pels porrons: els hostals de l'antiga Nacional-II, al seu pas pel Rebato, oferien gratuïtament vi al viatger que pogués i volgués aixecar amb una sola mà uns porrons de gran pes.

Tot va començar quan en Joanet Juhera, al final del segle XIX, va fundar un restaurant amb un porró gegant a l'entrada: qui aconseguia aixecar-lo, podia beure vi gratis.