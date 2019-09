Eduard Rivas està disposat a impulsar un acord per crear transports als pobles

L'alcalde d'Esparreguera està disposat a donar un cop de puny sobre la taula per aportar solucions als problemes de transport de la seva població fins a Barcelona. Eduard Rivas, del PSC, molest perquè l'expedient a Monbus hagi acabat en no-res, ara defensa la creació d'una mancomunitat de municipis a través de la qual poder donar serveis de transport.

L'alcalde ha explicat al web municipal que «hi ha una via que és possibilista i es podria bastir bé legalment, passaria perquè ens organitzéssim entre diversos ajuntaments de la zona que superem una forquilla de 50.000 habitants, i si mirem els pobles propers –Olesa, Abrera, Martorell– ja superem aquesta població, i crear una associació de municipis que doni peu a fer un servei propi d'autobusos». Aquest servei mancomunat podria explotar línies que ara mateix no es presten, com un autobús exprés a l'estació de Renfe de Martorell o de Castellbisbal. «És un tema del qual ja havíem parlat amb alguns consistoris propers, però caldria fer un estudi jurídic i necessitaríem l'ajuda de la Generalitat», en paraules de Rivas.

És complicat que es pugui superposar concessions de transport d'empreses diferents, perquè les clàusules de les concessions deixen completament lligat aquests termes i, moltes sentències, en casos de discussió, donen la raó a l'empresa titular de la concessió. Rivas admet que la idea podria entrar en conflicte amb interessos d'empreses de transport, però argumenta que «al nostre territori ja existeix una altra companyia que posa un precedent, es tracta de Transports Generals d'Olesa (TGO), que opera la línia Olesa-Esparreguera».

L'alcalde d'Esparreguera considera «molt decebedor» que la justícia no retiri la concessió de la línia Igualada-Barcelona a la compa-nyia Monbus. Manté que el servei que presta encara avui és deficitari i lamenta que l'esforç d'unitat política hagi acabat en no-res.